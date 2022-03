V ruském provládním deníku se krátce objevily údajné ruské ztráty na Ukrajině

Moskva/Kyjev - Ruský provládní deník Komsomolskaja pravda podle několika příspěvků na twitteru krátce sdílel informace o údajných ztrátách ruské armády na Ukrajině, v řádu tisíců padlých i raněných vojáků. Údaje, které vysoce převyšují ukrajinské odhady, se prý objevily ve zprávě o situaci na Donbasu, ale brzy byly z článku odstraněny. Mezitím se ovšem začaly šířit na sociálních sítích. Na oficiálních stránkách ruského ministerstva obrany podobná data nejsou a ani jiné ruské oficiální zdroje o nich neinformovaly.

Ze screenshotu z ověřeného účtu zahraničního zpravodaje deníku The Wall Street Journal Yaroslava Trofimova se zdá, že ruský prokremelský list zveřejnil údaje ruského ministerstva obrany. Podle nich prý na Ukrajině zahynulo 9861 ruských vojáků a dalších 16.153 utrpělo zranění.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo informace o ztrátách ruské armády na Ukrajině pouze 2. března, kdy uvedlo, že zatím zahynulo 498 vojáků. Na základě otevřených zdrojů se podařilo potvrdit jména již 557 zabitých ruských vojáků, napsala na svém webu ruská redakce BBC. Ukrajina odhaduje ruské ztráty na 15.000 vojáků, ale mezi nimi mohou být nejen padlí, ale i ranění a zajatí. Americký list The New York Times s odvoláním na "konzervativní odhady" americké rozvědky psal o 7000 zabitých, a to na základě analýz médií, satelitních snímků a záběrů ruských vojáků a techniky pod palbou. I tyto údaje mohou být nepřesné.