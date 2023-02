V Ruskem okupovaném Mariupolu se ozvalo několik explozí, píše web

Mariupol (Ukrajina) - V ukrajinském městě Mariupol, které okupují ruské invazní síly, se opět ozvaly výbuchy. Informoval o tom dnes server Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinskou mariupolskou městskou radu, podle níž jsou dnes hlášeny exploze v oblasti místních oceláren Iljič. Zprávy o výbuších v Mariupolu se objevovaly i v předchozích dnech, list The New York Times v jejich souvislosti píše, že Ukrajina našla způsob, jak udeřit hluboko za nepřátelskými liniemi.

"Mariupol. Znovu jsou slyšet výbuchy," napsala ukrajinská mariupolská městská rada dnes dopoledne na telegramu. "V oblasti závodu Iljič jsou hlášeny tři exploze. Existuje vysoká pravděpodobnost zásahu nepřítele, jelikož nebe je čisté - nejsou stopy po práci protivzdušné obrany okupantů," dodala městská správa, podle níž vyslala ruská armáda po explozích do vzduchu letadla.

Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko na telegramu uvedl, že dva výbuchy zahřměly u hutního závodu Iljič a další poblíž letiště. Ukrajinské ozbrojené síly s chirurgickou přesností zasahují základny okupantů, napsal Andrjuščenko.

Podle webu Ukrajinska pravda se exploze ozvaly poblíž železáren a oceláren Iljič také ve středu večer, ve stejný den ráno pak u přístavu, kde prý ruská armáda skladuje munici. Výbuchy v Mariupolu, který se nachází ve východoukrajinské Doněcké oblasti, byly hlášeny i dříve.

Ruská agentura TASS dnes dopoledne s odvoláním na Moskvou dosazenou policii v Mariupolu napsala, že dnes "pracoval systém protivzdušné obrany pravděpodobně poblíž námořního přístavu" v Mariupolu. Žádné další údaje neuvedla.

Ve středu ruská státní agentura napsala, že část Doněcké oblasti, kterou ovládají ruské síly, se v noci na středu stala terčem "bezprecedentního" ostřelování ze strany ukrajinských ozbrojených sil. "Celou noc pracovaly systémy protivzdušné obrany nejen ve městě (Doněcku), ale i v mnoha našich dalších městech, včetně Debalceva, Mariupolu," řekl podle ní Igor Kimakovskij, poradce šéfa proruských separatistů. Podle Ruskem dosazeného starosty Mariupolu Olega Morguna ruská protivzdušná obrana v noci na středu střílela na drony, přičemž nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války ihned nezávisle ověřit. Ruská invazní armáda dobyla strategické přístavní město Mariupol po těžkých bojích loni v květnu.

Ukrajina našla způsob, jak udeřit hluboko za nepřátelskými liniemi sérií záhadných výbuchů, napsal ve středu americký list The New York Times, podle něhož se v přístavním městě Mariupol ozvala v noci na středu řada explozí. Podle zpráv a videozáznamů byly zasaženy kromě Ruskem okupované Doněcké oblasti také Rusy ovládané části oblasti Luhanské a Chersonské, napsal list.

Jaké cíle byly zasaženy, bylo podle něj možná méně zajímavé než to, jak se je ukrajinským silám podařilo zasáhnout. Není to poprvé, co jsou hlášeny exploze hluboko za nepřátelskými liniemi, ale ve středu se množily dotazy, co se stalo, píše list. Ukrajinští obránci podle něj v minulosti proti invazním silám za frontovou linií používali mimo jiné bezpilotní letouny nebo rozsáhlou síť partyzánů loajálních Kyjevu.