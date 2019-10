V Rumburku padla poslední klapka nového Trojanova filmu

Rumburk (Děčínsko) - Poslední klapka nového filmu Ondřeje Trojana Bourák padla dnes v severočeském Rumburku. Řídit bratrem se nechal Ivan Trojan, jenž ztvárnil hlavní postavu. Hudební komedie s autorskou hudbou Romana Holého bude mít premiéru na jaře 2020.

Děj filmu se odehrává v Šlukdorfu na severu Čech, v imaginárním městě, jehož jméno si režisér vymyslel. Odvodil ho z některých názvů míst, kde točil, což bylo převážně ve Varnsdorfu, Rumburku, Šluknově, Krásné Lípě a blízkém okolí.

Poslední klapka patřila závěrečné scéně filmu, kdy se původní herna, jejímž majitelem byla postava hraná Jiřím Macháčkem, proměnila v autosalon a začíná první dražba veteránů. Na scéně tak nechybí nablýskané automobily, slečny v půvabných šatech a muži s účesy ala Elvis Presley. "Dnes jsem při pohledu na ně (herce) měla záchvat smíchu," řekla ČTK Kristýna Boková, která představuje ženu hlavního hrdiny.

Ve skutečnosti je objekt zrušená samoobsluha, která lákala pohledy místních v době, kdy se do ní začaly stěhovat automaty. Jeden člověk i naházel do přístroje několik stovek korun, než ho stihli lidé ze štábu zastavit. "Myslím, že jsem si to tady všichni užili, dokonce jsem viděla se smát i Ondřeje Trojana," poznamenala Boková, která přiznala, že po čtyřiceti natáčecích dnech a dojíždění už cítí únavu.

Bouráka napsal Petr Jarchovský. Podle něj je to příběh vystěhovaného a odsunutého záletníka a potrestaného nezodpovědného otce, romanticky založeného automechanika, který je manželkou a dcerou přinucen přespávat v garáži ve vlastním voze. "Aby přežil svůj trudný život v neveselé realitě, žije v posunuté realitě, a to v Americe let 56-59 v době Elvise Presleyho, a odmítá sestoupit ze svého obláčku a řešit reálný život a problémy, které svým chováním způsobuje," uvedl Jarchovský.

Závěrečná scéna je optimistická. "Všechno se v dobré obrátilo, všichni jsou šťastní, rodina drží pohromadě, dceři se podařilo manželství svých nedospělých šílených rodičů udržet," řekla ČTK za štáb Barbara Trojanová, podle níž je film realizačně hodně náročný, ale také hodně zábavný.

Úsměv i po mnoha klapkách byl dnes patrný na Ivanu Trojanovi, jenž podle svých slov hraje chlapíka milujícího auta a rokenrol. "Když točíte se starším bratrem a navíc režisérem, tak těch trumfů v ruce moc nezbude, zvlášť když neumíte spravovat auta a netančíte rokenrol. Neměl jsem téměř nic, co bych mohl nabídnout. On byl ten starší bratr a já jsem se ho snažil poslouchat, občas jsem z toho vykličkoval, občas jsem ho třísknul po holeni jako v osmi letech hokejkou, ale s bratrskou láskou jsme to snad nějak zvládli," řekl ČTK Ivan Trojan.

Ve filmu se objeví například Kryštof Hádek. "Já mám tenhle kus naší země rád, měl jsem tu babičku ve Šluknovském výběžku a trávil jsem tu dětství, chodil jsem tu s babičkou po nákupech a vzbuzuje to ve mně milé vzpomínky," řekl Hádek ČTK.

Důležitou roli hraje ve snímku výtvarná složka a hudba. Zpěváky oblíbené kapely hlavního hrdiny jsou Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Tonya Gravesová a Žofie Dařbujánová. Poselství filmu je podle režiséra a producenta Ondřeje Trojana v tom, že člověk nemá svůj život vzdávat a vždycky si má jít za svým snem.