V rukou české policie skončil muž, který se skrýval v Indonésii

Praha - Z Indonésie, kde se skrýval před trestním stíháním, byl zpět do Česka eskortován 31letý muž podezřelý z podvodů. Podle kriminalistů připravil několik investorů o více než deset milionů korun. Za to mu hrozí desetiletý trest. O případu dnes informovala policejní mluvčí Lenka Sikorová. V krátké době podle ní šlo o čtvrtou úspěšnou spolupráci českých kriminalistů s policisty v Jakartě.

Muž byl na útěku od loňského podzimu. Před trestním stíháním se skrýval na Srí Lance, Maledivách, v Singapuru a také v Indonésii. "Informace o jeho pohybu neunikla policistům a díky vynikající spolupráci s indonéskou jednotkou Interpolu byl muž zatčen a posléze eskortován do České republiky," uvedla Sikorová.

Podle kriminalistů se muž dopouštěl podvodů v letech 2014 až 2017.

V souvislosti s vydáním podezřelého muže z Indonésie do Česka upozornila Sikorová na to, že jde v krátké době již o čtvrtou úspěšnou spolupráci s policisty v Jakartě. "Díky velmi dobrým vztahům se od podzimu 2018 podařilo z Indonésie dopravit zpět do České republiky dva pachatele trestné činnosti a dvě nezletilé děti," upřesnila mluvčí.

Snahu o prosazování práva v zájmu České republiky ocenil policejní prezident Jan Švejdar. Dvojice indonéských policistů obdržela při slavnostním aktu na českém velvyslanectví v Jakartě čestné medaile Policie ČR za nadstandardní spolupráci a pomoc při prosazování práva.