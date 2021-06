V Rudolfinu se uskuteční závěrečný koncert 27. sezony PKF-Prague Philharmonia

Praha - Ve Dvořákově síni Rudolfina se dnes uskuteční závěrečný koncert 27. sezony PKF-Prague Philharmonia pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma. Sólistou večera bude harfista Emmanuel Ceysson. Koncert se odehraje za přítomnosti diváků. Zároveň bude živě vysílán na ČT art a natáčí jej i Český rozhlas.

Vystoupení se uskuteční za dodržení všech platných hygienických opatření. Kapacita sálu bude omezená. Od 8. června se může zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Podmínky testování v kultuře vláda sjednotila s restauracemi a na kulturních akcích je možné otevřít občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou.

Stejně jako jiným souborům i PKF narušila sezonu pandemie koronaviru. Většinu koncertů musel orchestr zrušit nebo přesunout do virtuálního prostředí. "Nejen pro náš orchestr to byla velmi náročná sezona. Přežít toto nelehké období nám pomohla hlavně vlna lidské solidarity. Mnoho našich abonentů netrvalo na vrácení zaplacených abonmá či vstupenek za koncerty, které musely být kvůli pandemii zrušeny. Stejně tak podpořili orchestr i samotní hráči. A neopustili nás ani naši mecenáši a partneři. To vše nám pomohlo loňský rok přežít," uvedla ředitelka PKF Kateřina Kalistová.

Sezonu plánovala PKF zasvětit vztahům politiky a hudby, což se odráží i v dramaturgii dnešního koncertu. Vedoucí harfista orchestru Los Angeles Philharmonic Ceysson zahraje Koncert pro harfu a orchestr Alberta Ginastery. Skladatelovu kariéru totiž v mnohém ovlivnil Perónův režim, proti němuž se Ginaster otevřeně vyhraňoval. Fatální dopady pak měla politická situace na život dalšího z autorů programu koncertu, českého skladatele Ervína Schulhoffa, který zahynul v koncentračním táboře. Zazní jeho Suita pro komorní orchestr, dílo výrazně inspirované jazzem. Po přestávce program uzavře Symfonie č. 7 d moll Antonína Dvořáka, dílo často označované za nejlepší skladatelovu symfonii.

PKF plánuje v nadcházející 28. koncertní sezoně 35 koncertů, program nabídne v pěti koncertních řadách. Vedle Lobkowicz abonmá to bude orchestrální a komorní cyklus, soudobá hudba a koncerty pro děti. Villaume prodloužil smlouvu s PKF na další tři sezony a zůstává tak hudebním ředitelem a šéfdirigentem tělesa. Zahajovací koncert sezony 2021/2022 by se měl uskutečnit 8. září ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.