New York - V newyorském sídle Organizace spojených národů dnes bude druhým dnem pokračovat každoroční všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN. Očekávají se projevy slovenského prezidenta Andreje Kisky a zástupců některých zemí, v nichž zuří válečný konflikt - Afghánistánu, Jemenu a Ukrajiny. Odpoledne SELČ bude americký prezident Donald Trump, jenž na VS OSN promluvil už v úterý, řídit schůzi Rady bezpečnosti OSN.

Spojené státy nyní tomuto patnáctičlennému orgánu předsedají. Je to teprve potřetí v historii, co bude schůzi RB OSN řídit hlava USA, uvedla agentura Reuters. Podle americké velvyslankyně při OSN Nikki Haleyové se nicméně neočekává, že by rada přijala nějakou rezoluci.

V pondělí v rozpravě VS OSN vystoupili kromě Trumpa například francouzský prezident Emmanuel Macron nebo íránský prezident Hasan Rúhání. Dnes svou řeč pronesou mimo jiné britská premiérka Theresa Mayová, italský premiér Giuseppe Conte, polský prezident Andrzej Duda nebo jeho venezuelský protějšek Nicolás Maduro.

Česká republika, kterou v New Yorku zastupuje vicepremiér a ministr zahraničí Jan Hamáček, dostane slovo v sobotu. O den dříve budou hovořit zástupci Ruska, Číny či Německa.