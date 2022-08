V Rožnově zastřelil muž svou družku a dvě děti, poté zbraň obrátil proti sobě

Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Dnešní násilný čin v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku policie předběžně kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu. Podle policie zastřelil devětačtyřicetiletý muž svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Policisté to uvedli na twitteru. Žena byla policistka.

Fotogalerie

"V Rožnově pod Radhoštěm právě prověřujeme násilný trestný čin, při kterém přišly o život dvě dospělé osoby a dvě malé děti. V současnosti jsme na místě činu a zároveň prověřujeme motiv pachatele. Situaci máme pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí," oznámili policisté.

Podle zpravodaje ČTK se neštěstí stalo v lokalitě, kde jsou rodinné domy. Ulice je uzavřená páskami z obou stran, na místě jsou policisté v uniformě i v civilu.

Nejedná se o první letošní vícenásobnou vraždu na Vsetínsku. V obci Loučka koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.