V Ropákovi roku 2021 je 12 finalistů, v Zelené perle 18 výroků

Brno - Do ankety o antiekologický čin Ropák roku se letos sešlo 12 nominací, je mezi nimi například ministr dopravy Martin Kupka (ODS) či bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). V anketě o antiekologický výrok Zelená perla postoupilo z 27 výroků do finále 18, z toho tři z úst senátora Tomáše Jirsy (ODS). V tiskové zprávě o tom dnes informoval Miroslav Patrik, předseda sdružení Děti Země, které ankety pořádá. Vítězové budou známi v pátek.

Návrhy mohli lidé posílat do 10. června. Patrik už dříve uvedl, že mezi žhavými kandidáty na cenu může být právě Kupka, a to za podporu výstavby jezu u Děčína, který by měl podle ekologů významný škodlivý vliv na území NATURA 2000, a také plavebního kanálu u Přelouče s riziky pro desítky cenných druhů živočichů. Cenu Ropák roku může získat například i generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, který podle ekologů v rozporu s plánem péče prosazuje změnu manipulačního řádu na Vodním díle Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 centimetrů.

"Václav Gargulák byl za plán na další zvýšení hladiny vody na Vodním díle Nové Mlýny navržen již za rok 2019, přičemž nyní je to za pokračování této jeho snahy, neboť jde o rozpor s plánem péče Přírodní rezervace Věstonická nádrž, dále má dojít ke škodlivému zásahu do biotopů deseti zvláště chráněných druhů živočichů a také ke kácení třinácti stromů na soutoku Jihlavy a Svratky," uvedl Patrik.

Nominováni byli například i bývalí ministři životního prostředí Richard Brabec a zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), dále také například středočeský radní Petr Borecký (STAN) či poslanci Václav Král (ODS) nebo Josef Kott (ANO).

Do finále ankety Zelená perla se dostaly mimo jiné tři výroky starosty Hluboké nad Vltavou a senátora Tomáše Jirsy (ODS), dva výroky europoslance Alexandra Vondry (ODS) a po jednom výroku prezidenta Miloše Zemana a předsedy hnutí ANO a poslance Andreje Babiše.

Titul Ropák 2020 získal tehdejší vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (ANO), ekologičtí aktivisté mu přičítali několik rozhodnutí či aktivit, například zodpovědnost za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Vítězem ankety Zelená perla 2020 se stal tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který na otázku týkající se rychlejšího prosazování účinných opatření na ochranu klimatu občanskými aktivisty odpověděl, že "přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je v té morální rovině téměř stejně tak nebezpečný jako samotná klimatická změna“.