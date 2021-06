V Ropákovi roku 2020 je 12 finalistů, v Zelené perle 18 výroků

Brno - Do ankety o antiekologický čin Ropák roku se letos sešlo 12 nominací, je mezi nimi například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) či ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). V anketě o antiekologický výrok Zelená perla postoupilo ze 33 výroků do finále 18, z toho čtyři z úst senátora Tomáše Jirsy (ODS). V tiskové zprávě to dnes uvedl Miroslav Patrik, předseda sdružení Děti Země, které ankety pořádá. Vítězové budou známi v pátek.

Návrhy mohli lidé posílat do 12. června. Titul Ropáka roku 2020 může získat například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), který je podle sdružení navržený pro zodpovědnost za celý resort, a to i za Lesy ČR. Tento státní podniky v evropsky významné lokalitě Soutok – Podluží podle sdružení trvale brání vyhlášení její nejcennější části za zvláště chráněná území. Toman byl zároveň nominovaný za předložení návrhu na výstavbu 31 vodních nádrží.

Nominováni byli například i poslanec Jan Zahradník (ODS), bývalá hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS) či starosta Lysé nad Labem Karel Otava (ČSSD).

V anketě Zelená perla má nejvíce výroků, čtyři, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa (ODS), tři výroky předseda představenstva Vodní cesty Jan Skalický, po dvou výrocích pak premiér Andrej Babiš (ANO) a politolog Tomáš Korda.

Antiekologickou cenu Ropák dostala za rok 2019 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona. Zelenou perlu za antiekologický výrok obdržel předseda vlády Andrej Babiš za výrok o motýlech a řepce.