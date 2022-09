V rodinném domě v Oseku nad Bečvou se propadla střecha, jeden člověk zraněn

Přerov - V Oseku nad Bečvou na Přerovsku se před polednem propadla střecha rodinného domu a zavalila jednu osobu. Zraněného člověka hasiči již ze sutin vyprostili, skončil v péči letecké záchranné služby. Podle mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové šlo o Poláka, není v ohrožení života. Hasiči již na místě vyloučili přítomnost dalších osob. Objekt prohlédnul statik, informovala ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Podle snímků hasičů šlo o rodinný dům typu šumperák, rovná střecha se v polovině prohnula a propadla. Na místě se pracovalo, svědčí o tom stavební materiál u domu. "Objekt byl v rekonstrukci. Původně se uvnitř nacházelo šest lidí, pěti z nich se podařilo před závalem utéct, jednoho suť zcela zavalila. Kolegové mu ihned odhrabali hlavu, aby mohl dýchat. Hasiči jej po příjezdu vysvobodili zpod těžkých trosek a sypkého materiálu," uvedla mluvčí hasičů. Doplnila, že objekt je stabilní, ale neobyvatelný. Dům byl zajištěn proti vstupu, opravu zajistí specializovaná firma, dodala Balážová.

Během záchranných prací byla zavalenému muži podána kyslíková maska. Po vyproštění jej hasiči na páteřní desce předali posádce letecké záchranné služby a asistovali při jeho transportu do vrtulníku. Muž středního věku byl nakonec přepraven na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice. "Na to, jak hrůzostrašně to vypadalo, utrpěl naštěstí jen pohmožděninu hrudníku a nejspíš zlomeninu žeber. Pacient není v ohrožení života, byl při vědomí, bez nutnosti napojení na umělou plicní ventilaci, takže byl standardně zajištěn a převezen na urgentní příjem," řekla dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Událost řeší také policie. Dechová zkouška na místě u přítomných pracovníků vyloučila alkohol, řekla dnes ČTK její mluvčí Miluše Zajícová. "Ve věci bude probíhat dál šetření," doplnila policejní mluvčí.