V rodinném domě v Olšanech v pondělí vybuchl plyn, nevylučuje se ani úmysl

Olšany u Prostějova (Prostějovsko) - Policie kvůli pondělnímu výbuchu v rodinném domě v Olšanech u Prostějova nevylučuje ani úmyslné jednání muže, který při explozi zahynul. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Podle hasičů vybuchl zemní plyn, příčinu exploze by měla objasnit expertiza nalezených částí plynového potrubí a spotřebičů, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V troskách domu zahynul sedmapadesátiletý muž. Výbuch poničil i sousední dva domy a poškodil další dvě desítky objektů. Velká část sutin je již odstraněna, práce by měli hasiči dnes ukončit.

"Příčinu výbuchu rodinného domu v Olšanech u Prostějova stále zjišťujeme. Pracujeme s několika vyšetřovacími verzemi, nevylučujeme ani úmyslné jednání muže, který přišel v domě o život. Ve věci se dál provádí šetření, zajišťují se stopy a případ se bude dál dokumentovat. Nebyla změněna ani právní kvalifikace," uvedla policejní mluvčí. Případ tak kriminalisté stále vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení.

Výbuch zemního plynu si vyšetřovatelé hasičů potvrdili po nálezu částí plynového potrubí a spotřebičů. "Nyní budou zjišťovat, co se konkrétně stalo, že k výbuchu došlo," řekla ČTK mluvčí hasičů. O výbuchu plynu hovořili i sousedé, které ČTK na místě po neštěstí oslovila.

Hasiči na místě pracují už pět desítek hodin, práce by měly dnes finišovat. Kromě odklízení sutin museli hasiči zabezpečit také dva nejvíce poškozené domy v těsném sousedství. "V úterý vpodvečer jsme s pomocí traktorbagru odstranili sutiny z přední části zříceného domu. Naši specialisté poté stabilizovali dřevěnými podpěrami štítovou zeď. Dnes budeme pokračovat v zadní části objektu, kde je stále velké množství sutin, byla tam i hospodářská stavení. Pracovat budeme opět i s těžkou technikou. Na místě máme tři jednotky," doplnila mluvčí hasičů.

Hasiči také provizorně opravili střechy protějších domů, které výbuch rovněž poškodil, v řadě domů se vysypalo sklo z oken. U domu v těsném sousedství museli také rozebrat velkou část poškozené střechy, aby neohrožovala okolí. Hasiči by chtěli během dneška odklízecí práce dokončit, dodala jejich mluvčí. Podle vyjádření vedení obce nebylo potřeba zajišťovat žádné náhradní bydlení. Nejpoškozenější dům v těsném sousedství byl v rekonstrukci, mladá rodina se do něj měla teprve nastěhovat, řekli ČTK obyvatelé z ulice. Druhý nejvíce poškozený dům byl neobydlený.

Výbuch se v ulici hustě osídlené řadovou zástavbou u sjezdu z dálnice ozval v pondělí kolem 11:00. Podle Zajícové byli zraněni tři lidé - sousedka z protějšího domu a dva lidé v projíždějícím autě. Tlaková vlna zasáhla kromě dvou domů v těsném sousedství také další dvacítku budov a dva automobily v okolí. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun.