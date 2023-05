Riga - Hokejové mistrovství světa v Rize je velkým lákadlem pro české fanoušky. V lotyšské metropoli patří vedle domácích příznivců mezi nejpočetnější spolu se Švýcary, s kterými dnes svádí souboj v hledišti Areny Riga. Vrchol skupiny si nenechal ujít ani "Indián" Pavel Rajtmajer, který si užil první tři duely, pak odletěl zpět do Česka a vrátil se na motocyklu, aby měl snadnější případný přesun na play off do Tampere. Svůj už 31. šampionát si užívá v Německu žijící Wilhelm "Willi" Teuber. Komunita českých fanoušků drží pospolu a těší se na každoroční setkání.

Fotogalerie

"Jsou to kluci z celé republiky. Dačice, Litvínov, Ústí nad Labem, Odry, Votice, Iveta s Petrem Dvořákovi (z Olbramovic) tu jsou. Je to paráda. A také nové lidi tady zase člověk pozná," řekl ČTK Rajtmajer, jehož obličej zdobí česká vlajka a na hlavě má čelenku s dlouhými péry.

Po zápasech se Slovenskem, Kazachstánem a Lotyšskem stihl pracovní povinnosti a v pátek sedl na svou hondu, aby stihl ze Sušice přijet na duel se Švýcarskem. "Jedu ze Šumavy, tak to mám o pět set kilometrů víc než kluci z Ostravy nebo Olomouce. Spal jsem ve Vratislavi a v Kaunasu, tam mě trošku překvapil basketbalový turnaj (finále Evropské ligy), tak jsem měl honičku něco sehnat," líčil se smíchem.

Fandit jezdí českým hokejistům věrní příznivci za všech možných okolností. "Letos byl třeba hezký zážitek, že fanoušek Robert z Horky u Olomouce s námi stihl zápas s Kazachstánem, večer to řádně oslavil a přišla mu zpráva, že se mu asi předčasně narodí děcko. Tak honem sháněl letenku, z letiště jel rovnou do porodnice a večer přišla fotka a vedle malého ležel plyšový maňásek," popisoval "Indián" dojemný snímek s maskotem turnaje ježkem Spikym.

Zápas s Kazachstánem nebyl s návštěvou 3670 diváků moc divácky atraktivní, takže se fanoušci z různých koutů Riga Arény mohli shromáždit do českého "kotle". "Byli jsme srocení, měli jsme i tři bubny. Když Kuba Zbořil dával rozhovor na konci, respektive nedělal, jak tam byl rambajs, tak si tam s námi zatancoval na ledě," vyprávěl s úsměvem Rajtmajer.

Teuber, který nosí dres Petra Břízy s číslem 1, je rodák z Náchoda, jeho rodiče jsou Němci a od roce 1966 žije v Bielefeldu. Přesto objíždí šampionáty jako věrný český fanoušek. Na kšiltovce má i sbírku odznaků a mezi nimi i raritu z roku 1969 s logem Prahy z šampionátu, který se nakonec kvůli politické situaci v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy hrál ve Stockholmu.

"Jsem na 31. mistrovství. Vím, že má víc jeden Fin a taky Švýcar, ten s tím velkým zvonem. Nevím, jestli mám z Čechů nejvíc. V Naganu jsem nebyl. Tam jsem chtěl, ale nestihl jsem to na letiště, to mě bude dlouho mrzet," řekl Teuber.

Za rok se bude konat šampionát v Praze a Ostravě, ale šampionát v české metropoli není pro partu věrných fandů, kteří doprovázejí české hokejisty po světě, žádnou výhrou. "Je to specifický, tam je potíž sehnat lístky, natož abychom byli pohromadě," prohlásil "Indián".

Podobně jako on měli naplánovaný návrat do Rigy i členové skupiny fanoušků, kteří se už loni v Tampere vymezovali proti ruské invazi a i letos mají na dresech a vlajkách nápisy "Běž domů Ivane - 1968. Čeká tě Nataša."

Mezinárodní hokejová federace jim loni zakázala ukrajinskou vlajku, kterou hned po pár minutách z hlediště stáhla ochranka. Pro další zápas to vyřešili nápisy v angličtině s poznámkou: "Představte si: Žlutá barva. Modrá barva." Také letos na šampionátu jasně ukazují svůj názor na válečnou agresi Rusů na Ukrajině.