V říjnu zemřelo na silnicích v ČR 39 lidí, o 12 méně než loni

Praha - V říjnu zemřelo na silnicích v Česku zatím 39 lidí, o 12 méně než loni za celý říjen. Za letošek je obětí dopravních nehod celkem 399, což je zhruba o šest desítek méně než loni od začátku roku do konce října. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl ředitel dopravní policie Jiří Zlý, a dalších informací policie. Jedná se o předběžné údaje. Množství zemřelých při nehodách za uplynulý měsíc je nejnižším říjnovým počtem obětí nejméně za posledních deset let.

V říjnu podle předběžných údajů letos meziročně výrazně poklesl jak počet obětí havárií, tak i množství zraněných nebo celkový počet nehod. Počty těžce i lehce zraněných oproti loňskému říjnu klesly zhruba o třetinu na 119 těžce zraněných a 1437 lehce zraněných ke 30. říjnu. Množství dopravních nehod se snížilo přibližně o čtvrtinu na 7350. Také za celé období od ledna do října je znatelný pokles oproti loňsku, a to v počtech zemřelých, zraněných i množství nehod většinou zhruba o desetinu.

Mezi oběťmi nehod letos v říjnu bylo nejvíce řidičů osobních aut, kteří tvořili více než třetinu všech zemřelých. Velký podíl na celkovém počtu úmrtí měli také motorkáři, kterých v říjnu zahynulo při haváriích podle Zlého devět. Nejtragičtější nehodou letošního října byla právě jedna z posledních smrtelných havárií, z pátku 30. října. Při srážce dodávky s kamionem v pátek odpoledne mezi Chvojencem a Holicemi na Pardubicku zemřeli čtyři lidé a další dva byli těžce zraněni. Dnes přibyli další tři mrtví po havárii osobního auta u Nových Hradů na Českobudějovicku.

Počty obětí dopravních nehod letos klesly ve srovnání s loňskem zatím ve většině měsíců. Výjimkou byly leden a únor, kdy počet úmrtí meziročně stoupl, a srpen, kdy bylo množství zemřelých stejné jako loni. Podle šéfa dopravní policie je ale letošní rok kvůli omezením zavedeným státem v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 velmi specifický. Je tak podle něj těžké vývoj statistik nehod hodnotit. "Predikovat vývoj je velice složité," uvedl.

Úmrtí při nehodách v České republice za říjen:

Rok Počet usmrcených 2011 59 2012 63 2013 50 2014 55 2015 60 2016 62 2017 48 2018 51 2019 51 2020 39*

*předběžný údaj ke 30. říjnu

Zdroj: Policie ČR