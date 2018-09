Říčany (u Prahy) - V Říčanech u Prahy by mohl brzy opět platit zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun městem a jeho okolím. Radnice předpokládá, že silniční správní úřad o návrhu nového opatření rozhodne během září, řekl ČTK radní David Michalička (Klidné město). Původní zákaz vyhlášený loni v listopadu krajský úřad zrušil.

Město dostalo k novému návrhu připomínky, s nimiž se muselo vypořádat. Podle Michaličky byly v drtivé většině případů podpůrné a pozitivní. O stanovisko ještě požádalo ministerstvo dopravy. "Čekáme na poslední potvrzení od ministerstva, které si ještě vyžádalo nějaký čas, aby si všechno zkontrolovalo a prověřilo. Pak to silniční správní úřad zveřejní a do 15 dnů to začne platit," uvedl Michalička.

Podle krajského úřadu, který zákaz letos v únoru zrušil, byly při jeho vydání porušeny právní předpisy. Nedostatky se týkaly lhůt, stanovisek jednotlivých orgánů a způsobu vyvěšení na úředních deskách dotčených obcí. Město proto muselo zhruba tři desítky zákazových značek zakrýt, nyní chce ale opatření obecné povahy zavést znovu.

Říčany zákazem reagovaly na iniciativu Prahy, která avizovala podobně razantní postup proti kamionům. V Říčanech a okolí se opatření vztahovalo na kamiony nad 12 tun, které nemají v místě nakládku nebo vykládku. Zákaz se týkal zejména silnice druhé třídy číslo 101, která slouží jako přivaděč k dálnici D1. Kvůli nedokončenému Pražskému okruhu si tudy zkracují cestu řidiči na trase mezi Plzní a Brnem na jedné straně a Hradcem Králové či Mladou Boleslaví na straně druhé.

Strážníci na silnici 101 loni po odhalení nových značek začali okamžitě zastavovat řidiče. Pokles nákladní dopravy byl podle radnice výrazný, snížil se zhruba na polovinu. Podle odhadů šlo o úbytek zhruba tisíce nákladních vozů denně.