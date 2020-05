V restauracích bude povinná rouška, zavírací doba ve 23:00

Praha - Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti 25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po restauraci ji budou muset mít nasazenou. Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na zahrádkách. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví. Vnitřní prostory restaurací, hospod, barů, nočních klubů a diskoték budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromaždování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by měli dodržovat i pracovníci.

Restaurace a bary budou muset být uzavřeny od 23:00 do 06:00

Vnitřní prostory restaurací, hospod, barů, nočních klubů a diskoték, do kterých bude mít od 25. května opět přístup veřejnost, budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

K omezení podle Vojtěcha ministerstvo přistoupilo s ohledem na zatím nejasný budoucí vývoj epidemiologické situace a zkušeností ze zahraničí. Nejnověji podle něj právě provoz nočních klubů v Jižní Koreji vedl ke zvýšení počtu nakažených.

Především v nočních klubech a na diskotékách je podle Vojtěch složité zajišťovat dodržování základních pravidel, jako jsou například dvoumetrové rozestupy mezi lidmi. Provoz takových zařízení v nočních hodinách by podle něj mohl i v České republice vést ke zhoršení epidemiologické situace, uvedl.