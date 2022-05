V Rešicích si připomněli rodáky Opálku a Pospíšila, bojovníky proti nacismu

Rešice (Znojemsko ) - Minutou ticha i čestnou salvou si dnes lidé v Rešicích na Znojemsku připomněli rodáky Adolfa Opálku a Františka Pospíšila, parašutisty, kteří položili život v boji proti nacismu. Byli bratranci a kamarádi, společně odešli z protektorátu a zapojili se do zahraničního odboje. V Rešicích mají trvale pamětní desku, stejně jako další padlí a popravení obyvatelé obce. Dnešní akce zároveň připomněla 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

„Oběti těchto statečných lidí jsou především poselstvím pro nás, poselstvím hrdosti, úcty, sebeobětování, lásky k vlasti a k druhému člověku," řekla starostka Rešic Petra Jílková (Nezávislí SNK). Rešice, malá obec na rozhraní Znojemska a Třebíčska, jsou podle ní jedinou vesnicí v Česku, ze které pocházeli dva velitelé paravýsadků na území protektorátu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) připomněl hrdinství parašutistů, ale také lidí, které nacisté v reakci na atentát popravili. Byli mezi nimi také obyvatelé Rešic. "Nesmíme nikdy připustit, aby strach rozhodoval o naší budoucnosti. Pokud žijeme ve strachu, není to život, je to živoření. Musíme dělat vše pro to, aby o naší budoucnosti rozhodovala naše víra, naše přesvědčení a naše hodnoty,“ uvedl Vystrčil.

Opálka se narodil v Rešicích v roce 1915, jeho bratranec Pospíšil byl o čtyři roky mladší. Z protektorátu odešli společně přes Polsko. Vstoupili do francouzské cizinecké legie, poté do československé armády ve Francii. Ve Velké Británii prodělali výcvik a připravovali se na plnění speciálních úkolů.

Opálka se stal velitelem výsadku Out Distance. Zemřel v kostele svatých Cyrila a Metoděje spolu s dalšími parašutisty, kteří se podíleli na přípravě a provedení atentátu na Heydricha.

Pospíšil do okupovaného Československa seskočil jako velitel výsadku Bivouac. Skrýval se na několika místech, nakonec jej v roce 1943 nacisté zatkli. Ve vazbě odmítl nabídku ke spolupráci, v roce 1944 byl bez soudu zastřelen v Terezíně.

Atentát na Heydricha provedli 27. května 1942 s pomocí domácího odboje a dalších výsadkářů Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Smrt nejmocnějšího muže protektorátu, prominentního nacisty a jednoho ze spolutvůrců holokaustu, patřila k největším úspěchům odboje v okupovaných zemích.