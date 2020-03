V republikánských primárkách získal Trump všechny delegáty

Washington - Na pozadí ostře sledovaného souboje uchazečů o prezidentskou nominaci Demokratické strany během takzvaného volebního superúterý se konalo obdobné klání i u republikánů, kde všechny delegáty získal americký prezident Donald Trump. Uvedl to portál The Green Papers. Šéf Bílého domu, který usiluje o druhý mandát a který má v Republikánské straně neochvějnou podporu, tak očividně ještě tento měsíc dosáhne počtu delegátů zaručujících stranickou nominaci.

V úterý republikáni hlasovali v primárních volbách ve státech Alabama, Arkansas, Kalifornie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Severní Karolína, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah a Vermont.

Republikáni v letošních primárkách a stranických shromáždění rozdělují 2550 delegátů letního nominačního sjezdu, k získání nominace je tak třeba 1276 delegátů. Trump jich po superúterý, kdy bylo ve hře 785 delegátských hlasů, má 929. Od února, kdy vnitrostranické klání začalo, ztratil pouze jednoho delegáta, kterého si připsal někdejší guvernér státu Massachusetts Bill Weld.

Vedle Welda proti Trumpovi kandiduje v různých státech USA několik dalších osob, nikdo z nich, a to ani Weld, ale podle dosavadních výsledků a průzkumů nemá šanci na úspěch.

Zbývajících 347 delegátů, kteří Trumpovi chybějí k zajištění většiny na nominačním sjezdu, by prezident mohl získat do 24. března. Do té doby se budou konat primárky na Floridě, v Illinois, Ohiu a Georgii. Vnitrostranické hlasování republikánů skončí v červnu na Portoriku, které je nezačleněným území USA.

Některé státy USA vzhledem k Trumpově popularitě letos vnitrostranické hlasování nevypsaly, čímž přímo podpořily prezidentovu nominaci. Nově se jedním z těchto států stal New York, kde se primárky měly konat v dubnu. Žádný z Trumpových protiuchazečů ale nesplnil stanovené podmínky, proto republikáni ve státě New York klání odřekli.