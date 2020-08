V reprezentaci je poprvé Hložek, vrací se Dočkal

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý na zářijové úvodní zápasy Ligy národů na Slovensku a se Skotskem poprvé povolal osmnáctiletého sparťana Adama Hložka. Do nominace se vrací jeho klubový spoluhráč a kapitán Bořek Dočkal, který za národní tým nehrál skoro dva roky. Ve výběru je zatím 21 jmen a Šilhavý ještě plánuje dodatečně doplnit další dva hráče do ofenzivy.

Česká reprezentace kvůli koronavirové krizi letos ještě nenastoupila a naposledy se představila vloni v listopadu v závěru úspěšné kvalifikace, z níž postoupila na mistrovství Evropy. Po propuknutí pandemie byly zrušeny březnové přípravné zápasy v USA s Mexikem a Hondurasem i červnový program včetně Eura, které bylo odloženo na příští léto.

První letošní utkání odehraje český celek 4. září v Bratislavě, Skotsko bude hostit o tři dny později v Olomouci. Zápasy se kvůli koronaviru budou hrát bez diváků. Ve skupině Ligy národů mají reprezentanti ještě Izrael.

Hložek, kterému bylo před měsícem 18 let, patří navzdory útlému věku k oporám Sparty. Už prošel reprezentační jednadvacítkou a stabilní výkony mu nyní vynesly premiérovou pozvánku do národního A-týmu.

"Určit nominaci nebylo jednoduché. Do boje jde kostra týmu, která vybojovala tu kvalifikaci. Dlouho jsme se neviděli, těšíme se na to všichni. Nominace nedoznala tolika změn, skloňované jméno je možná Hložek. Jednoznačně si o to řekl svými výkony, a proto nominaci dostal," řekl Šilhavý při online tiskové konferenci.

Dočkal naposledy hrál za reprezentaci předloni v listopadu. Poté zápolil s vleklým zraněním a v uplynulé jarní části se v dresu Sparty vrátil na trávníky.

"Jsem rád, že se z toho Bořek vylízal, poměrně dlouho ho to trápilo. Když naskočil za Spartu, bylo vidět, že mužstvo získalo sebevědomí a začalo se jim dařit. Ukázal svou roli, kterou má i tady. Což dokázal i v prvních zápasech pod naším vedením v reprezentaci, třeba hned při prvním utkání předloni na Slovensku. Má velmi dobrou momentální formu, dokázal to i svou produktivitou v prvním kole v Brně. Je to pro nás důležitý hráč," uvedl Šilhavý.

Ligu národů čeká druhý ročník. Soutěž nahrazuje přípravná utkání, reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na velkých turnajích a je také důležitá pro rozdělení do košů při kvalifikačním losu.

Český celek se stejně jako předloni představí v Lize B, která je druhou ze čtyř výkonnostních úrovní. Před dvěma lety ale hrál jen s dvěma soupeři místo současných tří. V prvním vydání se český tým rovněž utkal se Slovenskem, s nímž dvakrát vyhrál - nejprve venku v premiéře pod Šilhavým 2:1 a poté doma 1:0.

Nominace ČR na zápasy Ligy národů na Slovensku (4. září v Bratislavě) a se Skotskem (7. září v Olomouci):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 29 0 Jiří Pavlenka Brémy 11 0 Ondřej Kolář Slavia Praha 1 0 Obránci Pavel Kadeřábek Hoffenheim 42 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 7 0 Tomáš Kalas Bristol City 19 2 Jakub Brabec Plzeň 17 1 Ondřej Čelůstka Sparta Praha 18 2 Ondřej Kúdela Slavia Praha 3 0 Jan Bořil Slavia Praha 15 0 Filip Novák Fenerbahce Istanbul 23 1 Záložníci Lukáš Masopust Slavia Praha 11 1 Bořek Dočkal Sparta Praha 39 6 Tomáš Souček West Ham 25 3 Vladimír Darida Hertha Berlín 61 6 Petr Ševčík Slavia Praha 2 0 Alex Král Spartak Moskva 9 2 Lukáš Kalvach Plzeň 1 0 Adam Hložek Sparta Praha 0 0 Jakub Jankto Sampdoria Janov 26 3 Útočníci Patrik Schick AS Řím 22 9