V rekordmanské síni slávy pelhřimovského festivalu je fotbalista David Lafata

Pelhřimov - Do rekordmanské síně slávy uvedli dnes pořadatelé 32. ročníku festivalu Pelhřimov - město rekordů a kuriozit bývalého fotbalového reprezentanta Davida Lafatu. Je nejlepší střelcem české fotbalové ligy, dal 198 gólů, řekl Miroslav Marek z pořádající Agentury Dobrý den. Návštěvníci se dočkali i jeho autogramiády. Festival večer zakončí galavečer rekordmanů a koncert legendární kapely Stromboli s Michalem Pavlíčkem a Bárou Basikovou.

Vedle Lafaty se na festivalu představil také kanonýr Marek Kincl. "To je jediný člověk v historii, který dal gól ve všech mistrovských soutěžích. Hrál za Spartu, dal gól za reprezentaci, dal gól v Lize mistrů. Když ukončil vrcholovou kariéru, šel soutěžemi dolů. Teď i v nejnižší soutěži, kde hraje za Sokol Zlatníky, dává také góly. A to už je nějaká poslední třída okresního přeboru, takže není soutěž, kde by nehrál a nedal gól," řekl Marek. Být platný i v nižších soutěžích je podle devětačtyřicetiletého Kincla náročné, protože proti němu stojí i o generaci mladší hráči.

Někteří letošní rekordmani už svoje ocenění převzali v květnu v Praze. Ocenění tam mimo jiných dostal Tomáš Přibyl z Brna za největší sbírku podpisů kosmonautů. Jeho sbírka byla dnes v Pelhřimově k vidění. Rekordmankou roku se stala Blanka Böhmová z Kaznějova díky svému nejdelšímu květinovému koberci. Použila na něj 6874 vlastnoručně zhotovených kytiček z vlny, koberec byl dlouhý takřka 84 metrů. Böhmová na něm pracovala 2466 hodin.

Dnešnímu hlavnímu programu předcházela pětidenní série rekordních pokusů. Dohromady tak letošní festival zprostředkuje kolem 40 unikátních lidských výkonů.

Festival se v centru Pelhřimova uplynulé dva roky kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov, které Agentura Dobrý den vede, je správcem České databanky rekordů.