V řeckých volbách podle prvních odhadů vede vládní Nová demokracie

Atény - Řecká konzervativní strana premiéra Kyriakose Mitsotakise Nová demokracie (ND) si podle prvních průzkumů po uzavření volebních místností zajistila náskok před opoziční levicovou stranou SYRIZA. S odvoláním na šest společností, které se dotazovaly voličů po jejich hlasování, o tom informuje agentura Reuters. Volební místnosti se uzavřely v 18:00 SELČ. Podle odhadů ND dostane 36 až 40 procent hlasů, SYRIZA 25 až 29 procent a sociálně demokratická strana PASOK bude třetí s 9,5 až 12,5 procenty.

Fotogalerie

Pokud se prognózy potvrdí, ND se podle očekávání nepodaří získat absolutní většinu potřebnou k sestavení jednobarevné vlády. V takovém případě budou mít hluboce rozdělené řecké strany devět dní na to, aby našly partnery pro vládní koalici. Když to nedokážou, budou zhruba za měsíc vypsány nové volby.

O složení 300členného parlamentu Řekové hlasují každé čtyři roky. K jasnému vítězství by podle analytiků strana potřebovala více než 45 procent, což je výkon, který nebyl zaznamenán od drtivého vítězství socialisty Andrease Papandrea v 80. letech a počátkem 90. let minulého století.