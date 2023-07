V Řecku kvůli extrémnímu horku zavřeli Akropoli, Itálii to nejhorší čeká

Atény/Nikósie/Řím - Většinu zemí na jihu a jihovýchodě Evropy dál trápí extrémní horka s teplotami, které místy překračují 40 stupňů Celsia. V Aténách dnes kvůli vedrům v poledne pro turisty uzavřeli přístup na Akropoli a ministerstvo práce vydalo pokyn, aby zaměstnanci co nejvíce omezili pobyt venku, napsala agentura DPA. V kyperské Nikósii dnes teploty vyšplhaly na 43 stupňů a podobně je na tom Itálie, kterou ale podle meteorologů to nejhorší teprve čeká.

Na Akropoli dnes dopoledne kvůli horku zkolabovala turistka a v poledne se známá památka na pokyn úřadů zcela uzavřela. Návštěvníci se tam dostali znovu až pozdě odpoledne, kdy sluneční žár polevil. Lidem, kteří navzdory počasí touží vidět antický Parthenon, asistují zdravotníci Červeného kříže, kteří na místě rozdávají vodu a poskytují první pomoc, napsala agentura AP.

Řecké ministerstvo práce nařídilo prodlouženou siestu pro všechny zaměstnance, kteří pracují venku - například poslíčci doručovacích služeb smějí odpoledne pracovat až po 17. hodině, státní zaměstnanci obdrželi doporučení, aby pracovali z domova. Lékaři v řeckých médiích varovali, že náročné jsou nyní horké dny i kvůli vysokým nočním teplotám, které se pohybují kolem 30 stupňů, což znemožňuje kvalitní odpočinek.

Vedra trápí také Itálii, kde dnes platí nejvyšší, červený stupeň výstrahy před vysokými teplotami v deseti městech, jimiž jsou Boloňa, Campobasso, Florencie, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Řím a Viterbo. V sobotu a v neděli se výstraha rozšíří i na Bari, Cagliari, Katánii či Palermo.

Meteorologové vysvětlují, že za současnou vlnou veder stojí anticyklóna Kerberos, kterou by měla vystřídat další anticyklóna Chárón, jež přinese ještě vyšší teploty. "Opravdové vedro teprve přijde... ty nejvyšší teploty čekáme v úterý a ve středu," citovala agentura Adnkronos italského meteorologa Mattiu Gussoniho. Podle něj se musí Řím připravit na teploty kolem 42 stupňů, ještě mnohem tepleji má být na Sardinii, kde může být příští týden podle předpovědí až 47 stupňů.

Varování kvůli vysokým teplotám vydali i meteorologové na Maltě, kde má být od soboty do středy kolem 37 stupňů a více, pocitově může teplota kvůli velké vlhkosti ještě vyšší, uvedl list Times of Malta. Španělsko nyní naopak zažívá několikadenní mírné ochlazení poté, co začátkem týdne na jihu země naměřili přes 40 stupňů. Teploty těsně pod 40 stupňů ale přesto dnes meteorologové předpovídali pro 12 ze 17 španělských regionů. Meteorologická služba Aemet navíc varovala, že další vlna extrémních veder dorazí v neděli.