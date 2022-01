V Rapotíně chystají opravu svých vzácných varhan, vypsána je na ni sbírka

Rapotín (Šumpersko ) - Vzácné varhany z Rapotína na Šumpersku od krnovské firmy bratří Riegerů čeká generální oprava. Nástroj byl vyroben na počátku slavné historie firmy v 70. letech 19. století. Náklady na rekonstrukci vyjdou na 2,4 milionu korun, přispět na ni mohou i dárci prostřednictvím transparentní sbírky či adopcí jedné z více než tisícovky píšťal. Varhany v rapotínském kostele slouží již 147 let, generální oprava by měla zajistit jejich chod na další desítky let. ČTK to řekl rapotínský varhaník Jan Rameš.

Varhany stále ještě hrají, ale kvůli výměně oken kostela již byla polovina z nich rozebrána. "Varhany potřebují generální opravu opravdu už hodně, za celou dobu totiž podobná oprava nebyla provedena. Jsou již ve špatném stavu, po zvukové i funkční stránce jsou zde již velké nedostatky," uvedl Rameš, který na tamní varhany hraje asi sedm let.

Plánovaná generální oprava bude zaměřena na všechny části nástroje, jako je hrací stůl, mechanika, píšťaly, vzdušnice, vzduchové kanály, měchy, nový motor, nosné konstrukce a mnoho dalších prvků. Zajistit by ji měl varhanářský mistr Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice, který ve své dílně postavil mimo jiné současné varhany na sv. Kopečku u Olomouce či nové mechanické varhany v kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě, uvedli organizátoři sbírky na stránkách www.varhanyrapotin.cz.

Na opravu varhan mohou lidé přispět prostřednictvím veřejné sbírky na transparentní účet, na stránkách www.varhanyrapotin.cz mohou také adoptovat píšťalu, vybrat si mohou z 1007 píšťal v 21 různých rejstřících. Jejich cena se pohybuje od 500 až po 10.000 korun. Podobnou cestou, tedy adopcí píšťal, přispívají lidé třeba i na opravu cenných varhan z kostela svatého Vavřince v Sobotíně na Šumpersku, ale i na vzácné Englerovy varhany z olomouckého kostela svatého Mořice.

Varhanář se podle Rameše může do oprav pustit v okamžiku, kdy se vybere alespoň část z předpokládaných nákladů. "Čím dříve to bude, tím lépe," doplnil Rameš.

Sbírku na opravu rapotínských varhan pořádá římskokatolická farnost Rapotín. Varhany se nacházejí v kostele Nanebevzetí Panny Marie, jde o novogotickou stavbu z roku 1874, která stojí na místě zbouraného pozdně gotického kostela sv. Jakuba Většího z počátku 16. století. Od roku 2006 je zapsán na seznamu kulturních památek. Velké mechanické varhany s nynějším elektrickým pohonem jsou z dílny nejvýznamnějšího varhanáře Riegera z Krnova. Byly zhotoveny v roce 1873 pro světovou výstavu ve Vídni, ale v roce 1874 byly instalovány v Rapotíně.