V Rakousku se čtyřměsíčním zpožděním odstartuje formule 1

Spielberg (Rakousko) - S téměř čtyřměsíčním zpožděním a bez fanoušků odstartuje nedělní Velkou cenou Rakouska mistrovství světa formule 1. Kvůli pandemii koronaviru zatím bylo zveřejněno jen osm závodů upraveného kalendáře a ze stejných důvodů bude šampionát provázet řada bezpečnostních opatření.

Sezona měla původně odstartovat v březnu v Austrálii, ale kvůli koronaviru bylo sedm závodů z původních 22 zrušeno, včetně návratu Velké ceny Nizozemska po 35 letech. Další Grand Prix včetně premiérového závodu ve Vietnamu byly odloženy, jejich osud je zatím nejasný.

V kalendáři figuruje pouze osm závodů. Po Velké ceně Rakouska se za týden na okruhu ve Spielbergu pojede Velká cena Štýrska a poprvé v historii formule 1 bude jedna trať v sezoně hostit dva závody. Poté je na programu závod v Maďarsku, dvě Velké ceny v Silverstonu a po jedné Grand Prix ve Španělsku, Belgii a Itálii.

"Snažíme se připravit, jak nejlépe umíme, ale bude to nejnáročnější sezona, jakou jsme my nebo formule 1 zažili," uvedl obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu, který bude usilovat o sedmý titul a vyrovnání rekordu Michaela Schumachera. Jen sedm vítězných závodů ho dělí od dalšího maxima slavného Němce, který ovládl 91 Velkých cen.

Mercedes také může jako první stáj posedmé za sebou ovládnout Pohár konstruktérů i šampionát jezdců. "Zkrácený kalendář je pro všechny obrovskou výzvou, protože vozy do Rakouska přivezly v kontejnerech rovnou z Austrálie," připomněl šéf Mercedesu Toto Wolff i omezené možnosti testování.

Není proto zcela jasné, v jaké formě se týmy v Rakousku objeví, ale vedle Mercedesu by měli být favorité stejní jako v minulosti - Ferrari a Red Bull. V barvách italské stáje čeká poslední sezona čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, zatímco dva úvodní závody v Rakousku hrají do karet Maxi Verstappenovi z Red Bullu.

Nizozemský pilot domácí stáje totiž vyhrál ovládl poslední dva závody ve Spielbergu a věří, že vítěznou sérii prodlouží. "Bez armády oranžových fanoušků to nebude ono a bude to trochu zvláštní, ale uděláme všechno pro to, abychom udělali radost divákům u televize," prohlásil Verstappen.

Absence diváků, bez kterých se pojede vůbec poprvé, nebude jediným následkem pandemie koronaviru při závodech formule 1. Všichni účastníci včetně zástupců médií musí mít negativní test na covid-19 a pravidelné kontroly se budou konat po pěti dnech, nebo okamžitě při objevení příznaků nemoci.

Všichni na okruhu budou muset nosit roušky a stáje od sebe musí dodržovat předepsanou vzdálenost. Snížen byl i počet zástupců jednotlivých týmů, které mohou mít před startem na trati pouze 40 lidí. Jezdci nebudou muset stát při hymnách a nedojde ani na oslavy na stupních vítězů, detaily však vedení formule ještě neoznámilo.

Velká cena Rakouska odstartuje tradičně v pátek dvěma tréninky od 11 a 15 hodin. Kvalifikace je na programu v sobotu od 15 hodin, nedělní závod začne v 15:10.