V radě VZP má zůstat za Piráty Východský, ANO ztratí místo pro Babišovou

Praha - Ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zřejmě zůstane za vládní Piráty Pavel Východský. Opoziční hnutí ANO jedno místo v radě ve srovnání s původními nominacemi ztratí, nově nenavrhlo poslankyni Andreu Babišovou. Vyplývá to z aktuálního usnesení sněmovní volební komise. Sněmovna bude volit své zástupce do správní a do dozorčí rady VZP po odkladu na schůzi, která začne v polovině února.

Volba se měla uskutečnit v lednu, Piráti ale přišli s požadavkem, aby měli na seznamu kandidátů do správní rady svého zástupce. Dosáhli toho tím, že se pro volbu sdružili s vládním klubem STAN. Volební komise původní nominace hlasy koaliční většiny zrušila. Ve sdružení Spolu nově podali návrhy kandidátů také kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Sdružení klubů Pirátů a STAN neobnovilo v případě správní rady VZP původní nominaci Karla Zitterbarta. Nově navrhlo navrhlo Michala Bláhu. Změnu sdružení provedlo také v návrzích kandidátů do dozorčí rady pojišťovny, když místo senátorky za STAN Aleny Dernerové nominovalo podle usnesení komise Jana Nováka.

Ze 30 členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, nominace odpovídají poměrnému zastoupení v dolní komoře. Hnutí ANO a sdružení klubů Spolu tak navrhlo po sedmi kandidátech, Piráti se Starosty čtyři a SPD dva. Dozorčí rada má 13 členů, poslanci volí deset z nich. ANO mohlo navrhnout čtyři kandidáty, Spolu tři, Piráti se Starosty dva a SPD jednoho.

Vláda do správní rady VZP koncem ledna jmenovala bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska, senátora Romana Krause (ODS) či náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti).

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s 5,9 milionu pojištěnců největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Letos by měla hospodařit se schodkem 5,9 miliardy korun, pokryje ho z rezerv. Výdaje základního fondu by měly dosáhnout 261,4 miliardy korun.

Seznam kandidátů do sněmovní volby členů správní a dozorčí rady VZP a dosavadních členů obou rad:

Navrhovatel Správní rada Dozorčí rada ANO Věra Adámková, Milan Brázdil, Lenka Dražilová, Kamal Farhan, Miloslav Janulík, David Kasal, Jana Pastuchová; náhradníci: Andrea Babišová, Aleš Juchelka Marie Bílková, Jiří Mašek, Julius Špičák, Lubomír Wenzl; náhradníci: Eva Fialová Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Tomáš Mach, Ivo Mareš, Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Bohuslav Svoboda, Vít Ulrych, Marek Ženíšek; náhradníci: Ferdinand Polák, Jiří Skalický Petr Bendl, Petr Fifka, Robert Teleky; náhradníci: Ladislav Valtr Piráti a STAN Michal Bláha, Pavel Hroboň, Michaela Matoušková, Pavel Východský; náhradníci: Iveta Borská, Bára Malíková, Jiří Páral Jan Kuchař, Jan Novák; náhradníci: Alena Dernerová, Martin Pecha SPD Jaroslav Dvořák, Jaroslav Novák, náhradníci: Pavel Jelínek Jan Síla; náhradníci: Monika Jarošová Dosavadní členové volení Sněmovnou (abecedně) Věra Adámková, Jiří Běhounek, Milan Brázdil, Jaroslav Dvořák, Kamal Farhan, Miloslav Janulík, David Kasal, Soňa Marková, Jaroslav Novák, Jiří Páral, Jana Pastuchová, Tom Philipp, Pavel Plzák, Bohuslav Svoboda, Pavel Východský, Rostislav Vyzula, Michal Zácha, Petr Zimmermann, Karel Zitterbart, Marek Ženíšek Petr Bendl, Adam Janek, Pavel Juříček, Jaroslav Klaška, Zdeněk Maršíček, Jiří Mašek, Zdeněk Podal, Rudolf Stupka, Julius Špičák, Roman Váňa

Zdroj: sněmovní volební komise, internetové stránky VZP