V řadě států USA strmě roste počet hospitalizovaných, hrozí přetížení nemocnic

Ilustrační foto - Zdravotníci na oddělení pro pacienty s nemocí covid-19 v nemocnici v New Yorku, 27. května 2020. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - Po strmém nárůstu nových případů koronaviru na některých místech USA z posledních týdnů se řada států potýká s velkým počtem osob hospitalizovaných kvůli těžkému průběhu covidu-19. Texas, který je jedním z epicenter nynější vlny epidemie v USA, žádá nemocnice, aby prováděly jen nezbytné operace a povolal na pomoc zdravotníky z okolních států. Georgia varuje před přetížením tamních nemocnic a Arkansas ohlásil dosud nejvyšší počet hospitalizovaných od propuknutí pandemie. Na řadě míst se přitom stále vedou spory o to, zda znovu obnovovat některé restrikce.

Guvernér Texasu Greg Abbott v pondělí vyzval tamní nemocnice, aby odložily veškeré operace, pokud takový krok nepovede k úmrtí pacienta nebo výraznému zhoršení jeho stavu. Texaským lékařům pak přijedou pomoci jejich kolegové z méně zasažených států, aby nedošlo k přetížení nemocnic.

Abbott nicméně nehodlá zrušit zákaz nařízení povinného nošení roušek na veřejných místech, povinného očkování, či vyhlašování nových restrikcí místními samosprávami. Texasany vyzval k naočkování a prohlásil, že v této době již všichni sami nejlépe vědí, co je potřeba pro boj s pandemií udělat.

Řada zdravotních regionů ve státu, které zahrnují vždy několik okresů, má nicméně nyní k dispozici méně než pět lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tempo růstu denního počtu nových případů a hospitalizovaných osob je přitom ve státu srovnatelné s loňským podzimem, po němž následovala dosud nejhorší vlna pandemie v USA. Přes 18 procent všech provedených testů v Texasu nyní vychází pozitivních.

Město Austin například o víkendu využilo svého oznamovacího systému pro případy mimořádných událostí a vyzvalo tamní obyvatele, aby nosili na veřejných místech roušky, zůstávali co nejvíce doma a nechali se naočkovat. "Situace je kritická," řekl hlavní zdravotnický činitel okresu Austin-Travis Desmar Walkes s tím, že místní nemocnice jsou již nyní pod velkým tlakem a město kvůli příkazům guvernéra nemá možnost přijmout opatření, jimiž by jim mohlo ulevit. V oblasti s téměř 2,4 miliony obyvatel je přitom k dispozici šest lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Před možným přetížením varují rovněž nemocnice v Georgii. Šéfové klinik na jihu státu v pondělí při tiskové konferenci vyzvali obyvatele k nošení roušek a vakcinaci vzhledem k rychlému úbytku volných lůžek. Stát nyní registruje nejvyšší denní počty nově nakažených od začátku února, počet hospitalizovaných s covidem-19 je osmkrát vyšší než na začátku léta.

Dosud nejvyšší počet lidí v nemocnicích s covidem-19 registruje Arkansas. Podle tamního ministerstva zdravotnictví je nyní v celém státu volných osm lůžek na jednotkách intenzivní péče. Proti koronaviru je tam plně naočkováno 47 procent populace, méně než činí celoamerický průměr.

Nejvyšší počet lidí v nemocnicích s covidem-19 od ledna hlásí rovněž Alabama, celkově nejvíce lidí v péči lékařů je v Louisianě. V Mississippi došla lůžka na jednotkách intenzivní péče ve 35 tamních velkých nemocnicích. V Los Angeles se pak počet hospitalizovaných zdvojnásobil za posledních 14 dní.

Ve všech státech přitom drtivá většina lidí s těžkým průběhem covidu není naočkována.

Nemocnice upozorňují i na to, že ve státech s nejnižší proočkovaností a největším šířením nákazy narůstají rovněž počty vážně nemocných dětí. Minulý týden se koronavirus potvrdil u 94.000 dětí, což činí asi 15 procent z celkového počtu nových případů. Až tři a půl procenta z nich přitom končí v nemocnicích. Hlavní lékařka jedné z nemocnic v New Orleans Robin Robertsová tvrdí, že polovina dětských pacientů s covidem-19 v jejím zařízení je mladší dvou let. Někteří experti uvádějí, že nakažlivá varianta delta zřejmě způsobuje horší průběh covidu-19 u dětí, ačkoliv se o této domněnce stále vedou debaty.

V řadě států včetně Floridy a Texasu, které jsou epicentrem nynější vlny pandemie v USA, se vrací děti po prázdninách do školy, a diskutuje se tam proto o tom, zda přikázat nošení roušek v učebnách. Tamní guvernéři přijali různá opatření, jimiž se to snaží školám znemožnit, místní samosprávy se však v některých případech jejich příkazy neřídí i přesto, že jim guvernéři hrozí postihem.

Namísto úlevy a návratu k normálnímu provozu tak řadu měst nadále rozděluje další kolo debat o ochranných opatřeních ve školách, které vstupují již do třetího školního roku poznamenaného pandemií koronaviru, poznamenal list The Washington Post.