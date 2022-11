V řadách britské policie panuje kultura nenávisti k ženám, tvrdí zpráva inspekce

Londýn - Kvůli nedostatečnému prověřování a opakovaným chybám policejních velitelů se u možná až tisícovek britských policistů vytvořila kultura nenávisti vůči ženám, a to jak kolegyním, tak ženám z řad veřejnosti. Ve své zprávě to uvádí Královská inspekce policejních, požárních a záchranných služeb (HMICFRS), o níž informoval list The Guardian.

Inspekce se u policie zaměřila na prověřování nově přijímaných příslušníků v letech 2018 až 2021 a na reakce jejich velitelů na stížnosti o sexuálním obtěžováním či jinak nevhodném chování v osmi britských policejních sborech včetně například londýnské metropolitní policie.

Zpráva hovoří o případech policistů, kteří připravovali jinak nevynucené policejní kontroly žen nebo měli tendenci přehlížet případy sexuálního napadení. Vedoucí zaměstnanci policie byli podle HMICFRS lhostejní vůči informacím o sexuálním obtěžování ve sboru. Inspekce také uvádí příklady důstojníků, kteří sledovali pornografii ve službě nebo hovořili o obětech zločinu i ženách z řad veřejnosti se sexuálním podtextem.

Jako příklady selhání vedení uvádí HMICFRS přijímání nových příslušníků s historií sexuálních i jiných přečinů. Byli mezi nimi například muž, který povalil na zem 80letou ženu a ukradl jí kabelku, muž, který byl jako nezletilý sedmkrát odsouzen za obnažování na veřejnosti, včetně případu, kdy masturboval v okně a přitom kašlal, aby získal pozornost ženy, nebo muž dvakrát zatčený za napadení ženy, jednou za zastrašování svědka a za požití alkoholu před řízením.

"V jiných případech pak policisté jako uchazeči o místo ve sboru neposkytli prověřujícímu týmu úplné informace. Do sboru se tak dostali lidé s historií nevhodného chování," řekl listu The Guardian Matt Parr, vrchní inspektor HMICFRS.

Překotné nabírání nových členů ve snaze naplnit vládní cíl 20.000 nových policistů do tří let vyvolává další obavy ohledně prověřovacích standardů. Za problematické označila inspekce 18 procent složek s informacemi o prověřování nových členů. "Za poslední tři nebo čtyři roky mohu říct, že počet lidí, u kterých bychom měli značné pochyby, je ve stovkách až nižších tisících," řekl Parr.

HMICFRS policejním sborům zaslal 43 doporučení, z nichž policejní vedení podle listu The Guardianu všechny přijalo a hodlá je uplatnit.

"Prověřování (nových příslušníků) poskytne jen nástin problému a musí jít ruku v ruce se silným vedením na všech úrovních, které odhalí chování, které do policie nepatří," řekl Andy Marsh, šéf školicího orgánu policie pro Anglii a Wales College of Policing.