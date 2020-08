V Rabštejně n. Střelou je opravený kamenný most

Rabštejn nad Střelou (Plzeňsko) - Z plánovaného jednoho se na tři a půl roku se protáhla oprava kamenného mostu v Rabštejně nad Střelou na severním Plzeňsku. Most některé prameny označují za druhý nejstarší most v ČR. Poškodila ho ale zejména těžká doprava. Při opravě se přišlo na další závady a oprava se tak protáhla a prodražila. Od čtvrtka bude most na silnici druhé třídy od Žihle do Manětína v plném provozu. Mohou po něm jezdit auta do 24 tun, řekl dnes ČTK krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Cena za opravu se z původně odhadovaných 12 milionů dostala na 20 milionů korun. S opravou stavbaři začali na jaře 2017 a ještě téhož roku měla skončit. Při opravách se ale přišlo na další problémy, které nebylo možné dříve zjistit. Vzhledem k tomu, že dvouobloukový kamenný most o celkové délce 69 metrů a šířce 4,8 metru je od roku 1958 památkově chráněný, museli stavbaři i projektanti úzce spolupracovat s památkáři.

"Opravili jsme mostovku, vozovkové souvrství, udělali izolaci, aby nezatékalo do spodní stavby, rozebrali jsme parapetní zdi, přeskládali je, dali parapetní desky a celé kamenné opláštění mostu a oblouků se vyspravilo, doplnilo, dobarvilo, vyspárovalo," popsal rekonstrukci Lukáš Václavík ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Až při rozebrání se přišlo na závady, které předtím nebylo možné vidět.

Když stavbaři pod mostem obnažili středový pilíř, zjistilo se, že tam chybějí bloky, jádro pilíře je vyplněno různým kamenivem a jsou tam dutiny. Bylo tedy nutné most stabilizovat do velkého betonového prahu ukotveného na 23 pilotech, aby se most neposunul. Při rekonstrukci se k mostu vrátil kamenný ledolam a původní chrliče. Použito bylo maximální množství původních prvků, poškozené části se nahradily.

Most zkoumali archeologové. Nepodařilo se jim ale prokázat předpoklad, že most byl založen v letech 1335 až 1340, řekl archeolog Daniel Stráník. Našla se dřevěná dubová zpevnění, středový pilíř stojí na dvou dubových kůlech. Stáří dřevěných částí se podařilo časově zasadit do 18. století. Pro gotický původ mostu se tak důkazy nenašly, přesto je to podle Stráníka zřejmě jediný kamenný dvouobloukový, památkově chráněný most v Česku, po němž stále normálně jezdí doprava.