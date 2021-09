V Průmyslovém paláci na Výstavišti začal veletrh Svět knihy

Praha - V Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti dnes před polednem začal 26. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. Nabídka 152 stánků nalákala první stovky lidí. Veletrh v minulých letech navštěvovalo kolem 50.000 zájemců o literaturu. Podle zástupkyně pořadatelů Jany Chalupové letos tak velkou návštěvnost, také vzhledem k protipandemickým opatřením, neočekávají.

Festival, na který dorazily téměř tři stovky vystavovatelů a šest stovek účinkujících z 27 zemí a regionů, potrvá do 26. září. Motto letošního ročníku je Můj domov je v jazyce. Akce podrobněji představí literaturu Francie, která je čestným hostem akce. "U příležitosti tohoto čestného pozvání jsme chtěli poskytnout vhled do tvorby a literatury vytvářené ve francouzském jazyce v celé její rozmanitosti, jakožto i poukázat na evropské stvrzení naší podpory překladu. Jsou to překladatelé a editoři, kteří iniciují překlady a přispívají k tomu, že se texty a myšlenky dostanou do oběhu," uvedl francouzský velvyslanec v České republice Alexis Dutertre.

Z Francie pochází také spisovatel Laurent Binet, autor osobitého pohledu na pozadí atentátu na Reinharda Heydricha v románu HHhH. Na Svět knihy Praha 2021 doprovází překlad své novinky Civilizace postavené na alternativních dějinách. O historické fikci bude debatovat s českou autorkou Alenou Mornštajnovou, autorkou bestselleru Listopád. O brněnském rodákovi Milanu Kunderovi, jehož druhým domovem se v exilu stala Francie, pohovoří mimo jiné autor jeho biografie Jean-Dominique Brierre.

Pozvání rozšířit povědomí českých čtenářů o současném literární dění přijali spisovatelé, překladatelé i nakladatelé. Svět knihy Praha přivítá mimo jiné anglického literáta Davida Mitchella a představitelku současné africké literatury Chimamandu Ngozi Adichieovou, která si světový věhlas zajistila románem Amerikánka. Prozaik, autor televizních a filmových scénářů a operní libretista Mitchell se čtenářům představil románem Ghostwritten, který česky vyšel pod titulem Hybatelé. Následující dva romány Sencislo9 a Atlas mraků se dostaly do užšího výběru pro Man Bookerovu cenu.

S ročním zpožděním zaviněným pandemií koronaviru dorazí i zástupci polské reportážní školy Witold Szablowski a Martyna Bundová, která pohovoří i o své novince Modrá kočka. K ní se v debatě připojí Karin Lednická, autorka úspěšného románu Šikmý kostel. Szablowskému u příležitosti veletrhu vychází jeho poslední titul Jak nakrmit diktátora o kuchařích Saddáma Husajna nebo Fidela Castra.

Veletrh představí i běloruské spisovatele, mnohdy žijící v exilu. V nové sekci Literatura jako hlas svobody zájemci uslyší třeba o básnících Andreji Chadanovičovi a Dmitrijovi Strocevovi, kteří se setkají v debatě moderované Jáchymem Topolem. Vrací se tradiční literární řada Das Buch připravovaná s Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Speciální sekci vymezil veletrh titulům oceněným Cenou Evropské unie za literaturu. Více informací se nachází na stránkách veletrhu.