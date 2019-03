Praha - Ukončit sezonu chtějí o nadcházejícím víkendu další lyžařská střediska v Česku. V provozu jich tak zůstane už pouze několik, většinou jde o větší areály. Ve vyšších polohách je podle vlekařů stále dost sněhu. Na některých místech si na své přijdou i běžkaři.

V provozu jsou stále hlavní areály v Krkonoších. Ve SkiResortu Černá hora-Pec mají lyžaři k dispozici kolem 25 kilometrů sjezdovek, sezona by tam měla skončit 7. dubna. Ve Špindlerově Mlýně jezdí všechny hlavní lanovky v areálech Svatý Petr, Medvědín a Horní Mísečky, pouze Svatý Petr ale bude otevřený i po neděli. Naposledy se o víkendu rozjedou také vleky například v Herlíkovicích a Rokytnici nad Jizerou. Naopak v Harrachově by se mělo lyžovat až do Velikonoc, středisko zůstane v každodenním provozu.

V Orlických horách zůstanou Říčky v provozu do 6. dubna, Deštné ukončí sezonu tuto neděli. Zavře rovněž Dolní Morava na Orlickoústecku a kvůli malému zájmu po víkendu nepojedou vleky na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách. V Černé Říčce v Desné se bude možná lyžovat ještě příští víkend, sněhu tam zůstává zhruba půl metru.

Krušnohorský Klínovec má denně v provozu téměř všechny sjezdovky, včetně Jáchymovské. Na Bublavě se bude na červené sjezdovce lyžovat do soboty. Denně je nadále otevřený skiareál Novako na Božím Daru, v provozu je tam i snowtubing. V sobotu skončí sezona v šumavském Ski&Bike Špičák.

V Jeseníkách ještě zimu nevzdaly areály na Červenohorském sedle či v Koutech, lyžuje se také v nejvýše položeném tuzemském lyžařském středisku na Ovčárně. Ve Ski Aréně Karlov už pojede nadcházející víkend pouze čtyřsedačkový expres.

Ve Zlínském kraji mohou zájemci vyrazit na svahy ve Ski centru Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku nebo do areálu ve Stupavě na Uherskohradišťsku. O víkendu by se měly znovu rozjet vleky také ve Ski areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, prodloužení sezony zvažují rovněž ve středisku Rališka v Horní Bečvě na Vsetínsku.

Běžkaři budou o víkendu připravených přibližně 50 kilometrů tratí v Krkonoších na Černé a Světlé hoře a nad Pecí pod Sněžkou. V Jizerských horách zůstávají upravené stopy na magistrále, zejména ze směru od Jizerky je kvalita tratí dobrá.

Ve středu ráno upravily rolby z Jelení a krušnohorského Božího Daru velký okruh Ježíškovy cesty a Bučinskou cestu od Jelení k novohamerské silnici. Také v nejvyšších partiích Jeseníků jsou připravené tratě, podle horské služby jsou v těchto dnech stále plné. Naopak na Šumavě v okolí Modravy sice sníh stále je a běžkaři se tam vypravit mohou, stopy se ale už neudržují.