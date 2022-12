V prosinci se v Číně nakazilo covidem-19 zhruba 250 milionů lidí, píší FT

Peking - Od začátku prosince se koronavirem nakazilo asi 250 milionů Číňanů. Podle deníku Financial Times (FT) odhad uvedl vysoký představitel čínských zdravotnických úřadů na jednání za zavřenými dveřmi. Údaj má deník potvrzený od dvou zdrojů. Je to při tom výrazně více, než kolik uvádí oficiální statistiky, podle kterých se ve stejném období nakazilo a mělo příznaky nemoci covid-19 zhruba 63.000 lidí. Čínská národní zdravotnická komise dnes ohlásila, že přestane vydávat denní statistiky o nakažených.

Odhad 250 milionů nakažených, což je zhruba pětina čínské populace, sdělil podle deníku Financial Times místopředseda čínského úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí Sun Jang. Stalo se tak při středečním zasedání s dalšími představiteli zdravotnických organizací. Podle prezentovaných odhadů se jen v úterý nakazilo covidem-19 na 37 milionů lidí. Oficiální údaje jsou při tom velmi odlišné a mluví o 62.600 nakažených s příznaky nemoci covid-19 od začátku prosince.

Podle agentury Bloomberg úřady v některých čínských městech odhadují, že nově nakažených za jeden den jsou stovky tisíc. Podle prohlášení jednoho představitele na síti WeChat se odhaduje, že ve městě Tung-kuan na jihu země se denně nakazí koronavirem 250.000 až 300.000 lidí. Podle odhadů zveřejněných v místní tisku ve městě Čching-tao na východě Číny přibývá denně až půl milionu nakažených. V obou městech žije dohromady na 20 milionů lidí.

Čínská národní zdravotnická komise dnes ohlásila, že přestane vydávat denní statistiky o nově nakažených, což dělala v posledních tří letech, uvedla agentura Reuters. Statistiky bude nově vydávat středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Podle agentury Reuters ale nejsou jasné důvody této změny, ani jak často bude středisko údaje o šíření nákazy zveřejňovat.

V rámci uvolnění pandemických opatření, k čemuž Peking přistoupil na začátku prosince, čínské úřady mimo jiné zrušily plošná testování. Kvůli tomu Peking minulý týden oznámil, že už nebude informovat o počtech nakažených bez příznaků, protože jejich trasování je bez systémů plošného testování velmi obtížné.

K větší transparentnosti ohledně vývoje epidemie covidu-19 v zemi vyzvaly Čínu Spojené státy i Světová zdravotnická organizace (WHO). Velké pochybnosti vyvolává také oficiální údaj o mrtvých v souvislosti s nákazou. Podle Pekingu od začátku prosince zemřelo v zemi pouze osm nakažených. Zahraniční agentury při tom informují o přeplněných nemocnicích v řadě čínských oblastí. Například v Pekingu jsou přeplněná i krematoria. Podle některých odhadů by po uvolnění opatření mohlo zahynout v souvislosti s covidem-19 až milion Číňanů, uvedl deník Financial Times.