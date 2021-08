V programu Živel lidé podali 761 žádostí, vyplaceno bylo 57 záloh

Praha - V programu Živel lidé z tornádem zasažených oblastí podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) podali 761 žádostí na obnovu bydlení. Vyplaceno dosud bylo 57 záloh na demolice a projektovou dokumentaci za 28,5 milionu korun. Pracovníci Státního fondu podpory investic (SFPI), který má administraci programu na starosti, s obyvateli postižených lokalit uzavřeli k dnešku 16 smluv na dotace v objemu zhruba 24 milionů korun. ČTK to za odbor komunikace MMR řekl Vilém Frček.

Příjem žádostí do programu Živel začal 2. července. Lidé ze zasažených oblastí jeho prostřednictvím mohou získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Žadatelé si mohou také nárokovat zálohu 500.000 korun, která je určena na demolici a přípravu projektové dokumentace.

"Do zasažených oblastí jsme vyslali mobilní týmy úředníků Státního fondu podpory investic. Působily tam od 2. do 6. července a pomáhaly lidem s administrací žádostí a se vším, co bylo potřeba. Nadále spolupracujeme s pojišťovnami, neziskovkami, asociacemi, krajem a dalšími subjekty," uvedl šéfka MMR Klára Dostálová (za ANO). Doplnila, že pro obyvatele resort připravil také informační letáky, jak jednat se stavebním úřadem, aby se obnova uskutečnila co nejdříve.

Příspěvek až dva miliony korun mohou lidé získat na opravu bydlení nebo pořízení nového. V případě bytového domu lze tuto částku čerpat na každý byt. Maximální pomoc se počítá jako rozdíl mezi náklady na opravu nebo nové bydlení, 70procentní výší vyplaceného pojistného plnění a jinou státní podporou. Původně se mělo započítat plné pojistné, v reakci na kritiku MMR program upravilo. Změnilo také znění, podle kterého měly být dotace sníženy o dary z veřejných sbírek. Ty se tak nezapočítávají. Pomoc mohou získat i lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení.

Pokud náklady překročí limit dotace, lidé mají možnost požádat o úvěr od 30.000 do tří milionů korun s fixní úrokovou sazbou jedno procento. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení například v případě narození dítěte nebo ztráty zaměstnání. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.

Značné škody utrpěl podle MMR také obecní majetek. Jakmile budou známá přesná čísla, ministerstvo vyhlásí program na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Připraveno v něm bude 420 milionů korun.

Tornádo 24. června zasáhlo především Břeclavsko a Hodonínsko, kde poškodilo na 1200 domů, zhruba 200 bylo určeno k demolici. Ve stejný den řádila bouře také v obcích Stebno a Blatno na Lounsku, kde způsobila milionové škody.