V procesu s Weinsteinem se sešla porota, radit se může i týdny

Hollywoodský filmový producent Harvey Weinstein při příchodu k soudu na Manhattanu v New Yorku 18. února 2020. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Proces s hollywoodským producentem Harveym Weinsteinem vstoupil do nové fáze. V New Yorku se sešla 12členná porota, která se o vině či nevině muže obžalovaného ze sexuálního napadání bude radit možná i několik týdnů, upozornila agentura DPA. I poté hrozí, že nedospěje k jasnému verdiktu a proces bude muset začít nanovo.

Šest týdnů od začátku procesu se laičtí porotci uchýlili do ústraní, aby dospěli k rozsudku nad 67letým obžalovaným. Pověřil je tím dnes soudce James Burke. Obžalovaný přitom bude prohlášen vinným jen v případě, že jeho nevina bude nesporně vyvrácena.

Porota musí dospět k jednomyslnému rozhodnutí ve třech bodech obžaloby, které se týkají různých stupňů znásilnění.

V zásadě jde ve sledovaném procesu o dva případy. V roce 2006 Weinstein údajně nutil k orálnímu sexu asistentku produkce Mimi Haleyiovou a v roce 2013 prý znásilnil nynější kadeřnici Jessiku Mannovou.

V případě odsouzení hrozí Weinsteinovi až doživotní trest. Právě kauzy filmového magnáta rozpoutaly celosvětovou kampaň MeToo, ve které ženy včetně těch z uměleckých oborů hovoří o tom, jak byly sexuálně napadány. Jenom Weinsteina od roku 2017 ze sexuálních deliktů obvinilo více než 80 žen.

Obžaloba v uplynulých týdnech povolala na lavici svědků šest žen, jelikož se snažila ukázat, že Weinstein svoje oběti napadal podle ustáleného vzorce. Jednou z jeho metod bylo údajně to, že pozval mladé herečky do svého hotelového pokoje s tím, že budou probírat profesionální spolupráci. Následně se však svléknul a začal je sexuálně napadat.

Obhajoba se naopak snažila ukázat, že všechny napadené ženy udržovaly s Weinsteinem přátelské vztahy, a nejednalo se tak o zneužití nebo znásilnění. Ženy údajně po desítky let zneužívaly Weinsteinova vlivu a peněz a jakýkoli sex se vždy odehrál s oboustranným souhlasem.

Weinsteinovi obhájci rovněž zdůrazňují, že Mannová měla s jejich mandantem delší vztah. Ukázali rovněž zprávy a e-maily domnělých obětí svědčící o jejich kladnému vztahu k Weinsteinovi, a to i po činech, z nichž byl obviněn.