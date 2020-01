V procesu s Weinsteinem promluvila jako svědek herečka Sciorraová

Hollywoodský filmový producent Harvey Weinstein (uprostřed) přichází k soudu v New Yorku 23. ledna 2020.

New York - V procesu s hollywoodským filmovým producentem Harveym Weinsteinem promluvila první svědkyně, kterou byla herečka Annabella Sciorraová. Známý filmový magnát ji údajně znásilnil počátkem 90. let, trýznivý zážitek ale Sciorraová veřejně oznámila až v roce 2017. Weinstein je obviněn ze sexuálního napadení dvou žen, hrozí mu až doživotí.

Případ Sciorraové není předmětem žaloby, protože je promlčen. Jako svědkyně obhajoby byla předvolána, aby podala důkaz producentova brutálního chování v rámci obvinění z násilného sexuálního útoku. Právě za tento zločin by mohl Weinstein dostat až doživotí, bude-li usvědčen.

"Bila jsem ho, kopala do něj, chtěla jsem ho ze sebe dostat," vypovídala podle agentury AP herečka zlomeným hlasem. "Byla jsem tak znechucena, že se mé tělo začalo podivně třást. Ani jsem nevěděla, co se děje," uvedla. S Weinsteinem se setkala o měsíc později, aby mu jeho útok připomněla. "Tohle říkají všechna slušně vychovaná katolická děvčata," odbyl ji prý filmař. "Zůstane to mezi námi," dodal podle svědectví Sciorraové.

Dvanáctičlenná porota se zabývá dvěma údajnými útoky dnes sedmašedesátiletého filmového magnáta z let 2006 a 2013. Jednu ženu, tehdejší produkční Mimi Haleyiovou, podle žaloby přinutil k orálnímu sexu, druhou, jejíž jméno zůstalo utajeno, měl znásilnit. Od roku 2017 promluvilo o Weinsteinových sexuálních útocích dalších víc než osmdesát žen.

Obhajoba má být podle newyorských médií důrazná. Advokáti hodlají předložit "desítky láskyplných e-mailů," které prý Weinstein dostával a které mají dokázat, že jeho kontakty se ženami neprovázelo žádné násilí. Podle obhájce Damona Cheronise se některé ženy "chvástaly, že mají s Weinsteinem poměr".

Proces by měl trvat nejméně měsíc, výrok poroty musí být jednomyslný. Pokud se porotci neshodnou, zákon umožňuje prokuratuře vyvolat nový soudní proces.