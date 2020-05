V příštím týdnu teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů

Praha - V příštím týdnu maximální teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů Celsia, poté se mírně oteplí. Celkově bude období od 25. května do 21. června teplotně slabě pod průměrem nebo v normálu. Srážek by mělo být jako obvykle v tuto dobu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové také očekávají střídání teplejších a chladnějších dnů, stejně jako suchých a vlhkých několikadenních období.

Příští týden bude podle ČHMÚ relativně chladnější, nejnižší teploty se budou pohybovat od deseti do čtyř stupňů Celsia a maximální teploty většinou nepřesáhnou 20 stupňů. Jen v závěru týdne lehce překročí tuto hranici. "V druhém předpovědním týdnu se teploty mírně zvýší. Až do konce druhé červnové dekády se očekává, že se týdenní teploty budou udržovat na spodní hranici dlouhodobého normálu, přičemž bude docházet ke střídání teplejších a chladnějších období," uvedli meteorologové.

Týdenní srážkové úhrny by se podle nich měly v následujícím období pohybovat kolem dlouhodobého normálu, přičemž taktéž může docházet ke střídání suchých a vlhkých období. Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 75 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1994, kdy meteorologové naměřili 34 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1965 s úhrnem 132 milimetrů.

Průměrná teplota pro období od 25. května do 21. června je 15,9 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2003, kdy průměr činil 19,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 13,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1974.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.