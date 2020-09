V příštím roce bude nově zpoplatněno dalších 32 km dálnic

Praha - Dálniční známka zřejmě bude od příštího roku nově zapotřebí na dalších 32 kilometrech dálnic. Síť zpoplatněných komunikací se rozroste o letos dostavěné úseky dálnic D6 a D48. Naopak přibližně o tři kilometry se zkrátí zpoplatnění jiného úseku D48. Celkově by tak příští rok mělo být zpoplatněno 1024 kilometrů dálnic. Vyplývá to z aktuálního návrhu vyhlášky ministerstva dopravy. Od příštího roku by měly začít fungovat nové elektronické dálniční známky.

Dálniční známku budou řidiči potřebovat na ještě letos dokončených dálničních úsecích. Na D6 jde o trasy Nové Strašecí-Řevničov a následně Řevničov-obchvat. Dálnice se dokončením těchto částí rozšíří o 9,8 kilometru. Další nově zpoplatněým úsekem bude část D48, kde bude letos dokončena část mezi Rybím a Rychalticemi s délkou 11,5 kilometru. Úsek se po dokončení napojí na už zprovozněnou a dosud nezpoplatněnou část dálnice vedoucí do Frýdku-Místku. Po napojení úseků budou oba nově zpoplatněny. Oproti letošnímu roku se naopak o tři kilometry zkrátí zpoplatnění části D48 mezi Dobrou a Žukovem, zpřesní se působnost na D11 u odpočívky Osice.

Od roku 2021 nahradí současné papírové kupony elektronické viněty. Ty budou vázány na registrační značku auta a motoristé si je budou moci koupit přes internet. Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun za rok platí motoristé od roku 2012. Loni stát na dálničních známkách vybral okolo 5,35 miliardy korun.