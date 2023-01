Praha - V příštích dnech bude v Česku dále mrznout a sněžit. I přes den se budou teploty pohybovat kolem nuly a v noci mohou spadnout koncem týdne až na minus devět stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kromě sněžení se může hlavně v první polovině týdne objevit i mrznoucí mrholení a mohlo by se tvořit náledí.

Na celý týden meteorologové předpovídají zataženo až oblačno. Ode dneška do středy se může vyskytovat ojediněle slabé sněžení, ale také mrholení i mlhy, které mohou namrzat. Ve čtvrtek se hlavně na východě v nižších polohách objeví smíšené srážky a nadále se mohou tvořit mrznoucí mlhy. V pátek dorazí občasné sněžení nebo sněhové přeháňky a o víkendu už bude podle předpovědi sněžit na většině území Česka. Na horách bude koncem týdne sněžení četnější a trvalejší. Navíc ČHMÚ upozorňuje od úterka do čtvrtka na možnou tvorbu náledí.

Teploty budou nadále nízké. Dnes se budou zřejmě pohybovat mezi plus jedním a minus třemi stupni. V úterý a středu se sice přes den mírně oteplí na nulu až plus čtyři stupně, ale poté budou opět i ve dne klesat teploty pod bod mrazu. Ve čtvrtek a pátek budou mezi minus dvěma a plus dvěma stupni a o víkendu mezi minus dvěma a plus třemi stupni. Ještě výrazněji se propadnou v noci. V nejbližších dnech mohou klesat teploty přes noc při zmenšené oblačnosti až na minus pět stupňů, v pátek pak na minus sedm, a o víkendu dokonce až na minus devět.

O uplynulém víkendu v Česku silně sněžilo, napadly až desítky centimetrů sněhu. Vyvolalo to problémy v dopravě a stalo se i několik vážných nehod, včetně tragických. Zároveň ale sněžení a pokles teplot umožnily znovuotevření lyžařských středisek, která byla často po oblevě na začátku roku dočasně uzavřená.