V případu těla nalezeného v čistírně vod udělil soud sedmnáctiletý trest

Ilustrační foto - Jan Bém (vlevo) přichází 26. dubna 2021 k Městskému soudu v Praze. Podle žalobců škrtil známého tkaničkou a v bezvědomí ho hodil do kanálu. Tělo se našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Muži hrozí až dvacetileté vězení či výjimečný trest. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Za vraždu motivovanou ziskem uložil dnes pražský městský soud čtyřiadvacetiletému Janu Bémovi sedmnáctiletý trest vězení. Mladý muž podle obžaloby v listopadu 2019 škrtil svého známého tkaničkou a v bezvědomí ho hodil do kanálu. Tělo osmadvacetiletého Slováka se později našlo v čistírně odpadních vod v Praze 6. Bém vinu odmítá. U hlavního líčení uvedl, že svého slovenského známého pouze v hádce strčil a odešel. Rozsudek není pravomocný.

Bém a jeho známý podle státního zástupce Vladimíra Pazourka předloni 8. listopadu popíjeli v baru v Hostivaři. Z podniku se opilí vydali do rychlého občerstvení. Po cestě však mladý muž Slováka napadl a chtěl ho zabít. Škrtil ho tkaničkou a když upadl do bezvědomí, vzal mu telefon a peněženku s platební kartou. Protože si myslel, že je mrtvý, odtáhl ho ke kanálu. Otevřel víko a muže do něj hodil.

Po činu se mladík podle žalobce několikrát pokusil zaplatit platební kartou zabitého známého a vybrat z jeho účtu peníze. Z bytu známého odnesl laptopy, oblečení, boty a další věci. Za vraždu, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, krádež a porušování domovní svobody hrozilo Bémovi až dvacetileté vězení, případně výjimečný trest. Státní zástupce ale navrhoval trest v dolní polovině sazby. Přihlédl k věku, dosavadní bezúhonnosti a znalci velice kladně hodnocené možnosti resocializace.

Bém se k tomu, že sebral platební kartu a pokoušel se na Slovákův pas vybrat peníze, přiznal. Připustil také, že vykradl jeho byt. Zcela však odmítl, že by chtěl muže kvůli penězům zavraždit. "Určitě bych nebyl schopen vědomě někomu ublížit," prohlásil dnes v závěrečné řeči. Jeho advokát Martin Sadílek navrhl, aby byl odsouzen pouze za ostatní trestné činy nikoli za vraždu.

Mladík uvedl, že Slováka strčil v hádce do hrudníku, ale hned šel pryč. Když ho chtěl později zkontrolovat, již ho nenašel. Sebral proto bundu s jeho doklady, telefonem, kartou a klíči a odešel. Na policii se však Bém k vraždě přiznal. Podle jeho právníka to ale bylo proto, že mu policisté slíbili v případě přiznání velmi nízký trest za ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. "Tato verze se z pohledu státního zastupitelství jeví jako neuvěřitelná," uvedl Pazourek.