Erik Eštu obžalovaný z teroristického útoku na chodbě krajského soudu v Pardubicích, kde 26. března 2019 začalo hlavní líčení v jeho případu. Nynější voják chrudimského výsadkového praporu se podle obžaloby před vstupem do české armády zapojil do bojových akcí na straně takzvané Doněcké lidové republiky, kterou na Ukrajině vytvořili proruští povstalci. V zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Výpovědí svědků pokračoval dnes v Pardubicích soud v případu vojáka obžalovaného z teroristického útoku kvůli tomu, že se zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských povstalců. Vedle výpovědí dnes zazněly i úryvky z takzvaného válečného deníku, který si bývalý příslušník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu napsal doma po příjezdu z Ukrajiny. Má dokládat, jak pomáhal gardistům, a končí slovy Konec dobrodružství.

"Pár věcí je přivymyšlených, aby to vypadalo zajímavě," řekl soudu Eštu, který v zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015 před nástupem do armády. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. Eštu už dřív popřel, že by udělal něco z toho, co tvrdí obžaloba.

Mezi svědky byl i Martin Škromovský, který s obžalovaným absolvoval v lednu 2016 výběrové řízení k výsadkářům v Chrudimi. Eštu neprošel, nevzali ho. "Patřil k těm slabším fyzicky i psychicky. Nikdy se ale nevzdal," řekl Škromovský. Mezi vojáky se podle něj o muži ale říkalo, že byl na Ukrajině.

Znalec v oboru psychologie Jiří Klose dnes řekl, že Eštu netrpí žádnou psychickou poruchou. Intelektem se pohybuje v pásmu průměru. Má nevyzrálou osobnost, což se projevuje afektivním chováním, sníženou frustrační tolerancí, má sebestředné rysy, snaží se chovat dominantně a má sklony k manipulování.

"Sklon k manipulativnosti je snižován úrovní intelektu hraničící s naivitou. Posuzovaný obvinění odmítá, nejednal pod vlivem chorobných příznaků," řekl Klose. Některé jeho povahové rysy jsou výraznější, ale nejsou až patologické, dodal lékař.

Eštu v úterý u soudu řekl, že se do občanské války na Ukrajině zapojit nechtěl. Jel tam poznat zemi, odkud pochází jeho manželka, a navštívit kamaráda, kterého poznal v Praze.

Přál si být v Chrudimi u výsadkářů, ale nepovedlo se mu to. Neprošel všemi testy. Přeřazen byl do Jinců, kde byl kuchařem. Předtím zkoušel francouzskou cizineckou legii, ale též neúspěšně. K soudu chodí ve vycházkové uniformě Armády ČR. Mluvčí generálního štábu už v týdnu uvedla, že o služebním poměru Erika Eštu armáda rozhodne až po rozsudku.

Obžalovaný navíc sbírá historické a současné uniformy, nášivky a uniforma je jeho běžný oděv. Na videích, které byly první den součástí důkazního řízení, podle svých slov jen pózuje v polní uniformě a se zbraněmi nebo je v doprovodu několika separatistů. Při natáčení sám schválně zveličuje svoji roli. Na frontě tam nikdy nebyl, doněcké gardě nepomáhal, řekl soudu.

Další líčení bude 2. května, kde soud vyslechne další svědky, je také možné, že již padne rozsudek. Nařízené je i další jednání 3. května, pokud by některá ze stran chtěla přednést další důkazy.