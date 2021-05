V případě povolení pravděpodobně otevřou od 24. května pouze jednosálová kina

Praha - V případě otevření kin v očekávaném termínu 24. května distribuční společnost Aerofilms uvede režijní debut herce Vigga Mortensena Ještě máme čas. Znovuotevření kin, o němž má rozhodnout vláda 17. května, nevyužije podle svého ředitele Jana Bradáče síť multikin Cinestar. Kina jsou zavřená od loňského 12. října. K možnému otevření se zatím nevyjádřila konkurenční Cinema City. Multiplexy, které vykázaly kvůli uzavření z důvodu pandemie koronaviru stamilionové ztráty, nechtějí otevírat bez možnosti prodávat občerstvení, které pro ně znamená výrazný finanční efekt. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Podle návrhu pro obnovení kulturního života by od 24. května mohla být maximální vnitřní kapacita pro návštěvníky 500 osob, které mají antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší sedm dní či jsou 14 dní od ukončeného očkování nebo jsou do 90 dní od prodělání onemocnění covid-19. Problémem je uvažovaný zákaz prodeje občerstvení.

"Cinestar neotevře. A pokud je mi známo, tak žádná multikina. Za těchto podmínek se otevřít nedá. Omezení sálu je jedna věc, ale zásadní problém je nemožnost konzumace a selekce diváků podle toho, kdo má test, očkování nebo je po nákaze," řekl ČTK ředitel Cinestaru Bradáč.

Společnost Aerofilms uvede hned v prvním týdnu po případném znovuotevření kin režijní debut Vigga Mortensena Ještě máme čas. Na velká plátna se také dostane film Služebníci, vítěz hlavní soutěže loňského Febiofestu. V předpremiéře bude v kinech na omezenou dobu uveden snímek Smolný pich aneb Pitomý porno, držitel Zlatého medvěda od jednoho z nejvýraznějších evropských režisérů současnosti Radua Judeho. V létě se chystá premiéra rozverné francouzské komedie Přípitek.

"Diváci našich filmů mají filmy rádi stejně jako my. Rozhodli jsme se proto na nic nečekat a do kin uvést rovnou ty největší festivalové a herecké kalibry. Věříme, že diváci návrat do kin i přes trochu nepohodlí ocení a společně s námi se vydají za zážitky, které může zprostředkovat pouze plátno," sdělil ředitel společnosti Aerofilms Ivo Andrle.

V průběhu léta Aerofilms uvede do kin také český dokument Svéráz českého rybolovu představující partu dobrosrdečných rybářů z Moravy nebo vizionářský film Gunda Viktora Kossakovského, který divákům ukáže, že zvířata mohou mít podobné emoce jako lidé.

Na červen jsou nahlášeny i další premiéry. Patří mezi ně uvedení očekávaného snímku Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který podle své stejnojmenné knižní předlohy natočil režisér Patrik Hartl. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát jako Prvok, David Švehlík jako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponese tvář Martina Hofmanna. Do kin se dále chystá poetický francouzský film Na palubu!, americký horor Spirála strachu: Saw pokračuje nebo dvojice animovaných filmů pro celou rodinu Červený střevíček a 7 statečných a Divoký Spirit.

Podle Unie filmových distributorů (UFD) loni do kin kvůli epidemii koronaviru přišlo nejméně návštěvníků v historii ČR. Vstupenek se prodalo 6,38 milionu, tedy zhruba o dvě třetiny méně než o rok dřív. Téměř o dvě třetiny klesly také tržby, bezmála o polovinu se snížil počet představení. Provozovatelé tuzemských kin loni vykázali čisté tržby zhruba 906 milionů korun, což je meziroční pokles o víc než 65 procent.