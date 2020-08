V případě negativních kontrolních testů bude Plzeň v pátek hrát

Praha - Pokud budou dnešní kontrolní testy na nový koronavirus u fotbalistů Plzně negativní, páteční úvodní zápas nové prvoligové sezony s Opavou se odehraje. Uvedl to Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. V západočeském týmu je od středy jeden hráč s nemocí covid-19.

"Když budou všichni hráči Plzně negativní, v pátek se hraje. Další varianty máme rozpracované. V okamžiku, kdy by se tam objevil další pozitivní nález, tak hráči, ty nejbližší kontakty, by musely být znovu přetestovány. Ten hráč by musel jít do izolace," řekl Svoboda na tiskové konferenci před sezonou.

"Vzhledem k tomu, že dnes je čtvrtek a to přetestování by se nestihlo udělat do zítřejšího zápasu, pak bychom řešili otázku odložení zápasu. Jestli o den, nebo na pozdější termín," dodal Svoboda.

Fotbalu pomohla změna karanténních opatření. Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. V pondělí se však po jednání rady vlády pro zdravotní rizika pravidla zmírnila. Plošná karanténa při nákaze covidem-19 je zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem.

Plzeň má hrát příští středu utkání 2. předkola Ligy mistrů v Alkmaaru. "Jsem přesvědčen, že kdyby nebylo pondělního jednání, Plzeň by se dostala do těžko řešitelné situace," uvedl Svoboda.

V podobné situaci je před začátkem ligy i mistrovská Slavia. Pražský klub kvůli jednomu pozitivnímu testu musel na začátku minulého týdne opustit soustředění v Rakousku, další dvě kola kontrolních odběrů však byla u všech hráčů i členů realizačního týmu s výjimkou nakaženého negativní. Pokud červenobílí úspěšně projdou i sobotními testy, budou moci odehrát nedělní zápas v Českých Budějovicích.

"Věřím, že první kolo bude odehráno kompletně. Hrozilo i to, že by se muselo odložit utkání Slavie. Ale doufám, že Slavia i Viktorka budou schopné utkání odehrát," uvedl Svoboda.