V případě letiště Líně připadá v úvahu jen gigafactory firmy Volkswagen

Praha - V případě letiště Líně u Plzně připadá v úvahu jen stavba tzv. gigafactory společnosti Volkswagen. ČTK to dnes s odkazem na vládní usnesení sdělil mluvčí kabinetu Václav Smolka. Případný jihokorejský projekt továrny na výrobu baterií do elektromobilů, o kterém hovořil v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na klimatickém summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu, by byl v jiné lokalitě.

Česká vláda podle Fialy jedná o dvou projektech továren na výrobu baterií. Vedle Volkswagenu je ve hře i gigafactory s korejským partnerem. "Pro projekt gigafactory společnosti Volkswagen existuje nadále jediná varianta, a to Plzeň-Líně. Stejně to platí naopak, jediné možné využití areálu Líně je pouze pro gigafactory společnosti Volkswagen, jak stojí v usnesení vlády," uvedl Smolka.

O dalších projektech v jiných lokalitách se podle mluvčího nyní jedná, kabinet má o ně zájem. Fiala považuje gigafactory za projekt, který má zásadní význam pro konkurenceschopnost ČR. Umožňuje podle něj zachování a restrukturalizaci automobilového průmyslu, na kterém je velmi významně postavena česká ekonomika.

Volkswagen by chtěl o umístění továrny rozhodnout do konce roku. Ve hře je ještě lokalita v Maďarsku a Polsku. Případná výstavba by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.

Vhodnou lokalitu pro továrnu na výrobu baterií do elektromobilů vybírala agentura Czechinvest rok a půl. Ve hře bylo 13 míst po celé zemi. U dříve často zmiňovaného Prunéřova na Chomutovsku byl problém v malé velikosti pozemku a v případě Starého Sedla na Sokolovsku v jeho poddolování. Zástupci plzeňského regionu si stěžují na nedostatek informací k projektu, Český svaz letectví je proti bourání letiště, na příští týden svolal do Líní protest.

O případné stavbě továrny Volkswagenu se dnes bude jednat v Plzni. Setkání organizuje Hospodářská komora ČR, za níž se zúčastní její předseda Vladimír Dlouhý, a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Pozváni byli zástupci, firem, kraje, obcí i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) a vrcholní představitelé Škody Auto.