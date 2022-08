V Přibyslavi někdo napsal protiukrajinský text na pomník padlým na náměstí

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) - V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku někdo napsal křídou na pomník padlým azbukou "smrt Ukrajině" a nakreslil trikoloru v barvách ruské vlajky. Radnice to ohlásila policii, řekl ČTK starosta Martin Kamarád (ODS). Z pomníku na náměstí nechalo město v březnu sundat sochu rudoarmějce, zdůvodnilo to obavami z poškození památky i tím, že by se mohlo něco stát lidem, kteří na ni po začátku války na Ukrajině lezli.

Oznámení o poškození pomníku na Bechyňově náměstí nápisy a obrazci dostala policie dnes ráno. "Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Policisté provádějí v současné době šetření, po pachateli pátráme," uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Poškození pomníku starosta zjistil v neděli večer. Dnes shání odborníka, který poradí, jak kresby odstranit. "Kdyby to bylo na žule, tak z toho strach nemám, ono je to jenom křídou. Ale jak je to v tom pískovci, tak úplně nevím, jaký bude správný postup odstranění," řekl.

Po napadení Ukrajiny ruskou armádou na sochu rudoarmějce, která stála na pomníku, podle radnice někteří obyvatelé dávali ukrajinskou vlajku a jiní ji zase sundávali. Nepomohlo ani to, že město dalo sochu zabalit do fólie.

Socha je od 8. března v depozitáři, o jejím osudu bude podle starosty rozhodovat přibyslavské zastupitelstvo až po zářijových komunálních volbách v souvislosti s chystanými úpravami celého náměstí. Ministerstvo obrany zatím souhlasilo s tím, že socha může zůstat v depozitáři do konce příštího roku.

Pískovcový památník obětem obou válek v parčíku na Bechyňově náměstí je z roku 1948. Autorem umělecky pojatého monumentu je sochař Karel Samohrd. Voják se samopalem stál na kvádrovém podstavci s reliéfy československých legionářů a partyzánů. Celkově byl památník vysoký okolo pěti metrů. Po stranách pomníku jsou dva hroby vojáků Rudé armády. Podle údajů v památkovém katalogu tyto hroby nejsou součástí památky.