Pardubice - U Holic na Pardubicku havaroval odpoledne kolem 15:00 linkový autobus, při nehodě bylo zraněno 29 lidí. Jednoho těžce zraněného převezl vrtulník do královéhradecké fakultní nemocnice, devět lidí bylo zraněno středně těžce a 19 lehce. Dalších 31 lidí bylo propuštěno, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Silnice 36 mezi Holicemi a Sezemicemi je uzavřená, policie dopravu odklání.

Původní informace hovořily o nehodě autobusu s dětmi. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské se autobus převrátil do příkopu na pravé straně silnice. Vozu zřejmě praskla pneumatika a přestal být ovladatelný. Podle zpravodaje ČTK na místě má převrácený autobus zřetelně poškozené pravé přední kolo.

Mluvčí společnosti Arriva Roman Herden řekl v České televizi, že šlo o pravidelnou linku z Horního Jelení přes Holice do Pardubic. Dodal, že zkušený řidič jezdí pro firmu už 20 let. "Opravdu to vypadá tak, že praskla pravá přední pneumatika a nebylo dál možné autobus udržet na cestě a ten skončil v příkopu," řekl mluvčí. Řidič je mezi zraněnými. Podle vyjádření společnosti byl autobus české výroby, čtyři roky starý a necelé dva měsíce po STK.

Na místo po nehodě dorazil evakuační autobus. Vedoucí lékař zásahu si vyžádal stan pro řešení mimořádných událostí. V současnosti se již všechny posádky záchranky vrátily na základny, místo nehody si převzal policejní vyšetřovatel.

Pardubický kraj aktivoval kvůli nehodě traumatologický plán. "Nemocnice utlumí některé činnosti a připraví se na příjem zraněných, které budou vozit sanitky," řekl ČTK vedoucí oddělení krizového řízení Pardubického kraje Aleš Boňatovský.