V preventivní karanténě je 419 policistů, nakažený je jeden

Praha - V preventivní karanténě kvůli možné nákaze novým typem koronaviru je 419 policistů. Za poslední den jich přibylo 145, uvedla policie na twitteru. Pozitivní test má stále pouze jeden policista z obvodního oddělení v Litovli, kterou v pondělí spolu s dalšími 20 obcemi na Olomoucku uzavřeli hygienici kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů. V Česku bylo k dnešnímu ránu 383 potvrzených případů nákazy.

Policejní prezidium v neděli informovalo o tom, že s ohledem na ochranu před nákazou omezí tzv. bagatelní činnost, při které policisté přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Vnitřní doporučující stanovisko vydal v sobotu policejní prezident Jan Švejdar.

Podle dřívějšího vyjádření policejního prezidia to ale rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon "bagatelní" činnosti. Zároveň bylo policistům doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně. Policejní sbor čítá asi 40.000 příslušníků.

Oblast v katastru Litovle, odkud pochází jediný nakažený policista, hygienici v noci na pondělí kvůli extrémnímu výskytu koronaviru uzavřeli. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka tam v pondělí bylo 25 potvrzených případů a až tisíc kontaktů s vazbou na pozitivní případy.

Od pondělka platí v celé zemi z rozhodnutí vlády zákaz volného pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Uzavřeny jsou hranice.