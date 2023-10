V Přerově začal jazzový festival, otevřel ho zpěvák a skladatel Peter Lipa

Přerov - V Přerově začal jubilejní ročník Československého jazzového festivalu, zahájil ho svým vystoupením Peter Lipa, jedna z nejvýznamnějších osobností slovenské jazzové scény. Osmdesátiletý zpěvák, skladatel, hudební organizátor a manažer jazzového hudebního života se na pódium zdejší hudební přehlídky vrací poněkolikáté. S festivalem je dlouhodobě spjat, řekl ČTK Lipa. Po zahajovacím koncertu jeho bandu vystoupí s pořadem Pocta big bandu Buddyho Riche kapela The Loop Jazz Orchestra. Přehlídka, která letos slaví 40 let, nabídne do soboty osm koncertů.

Podle Lipy zahajovací koncert za účasti slovenských jazzmanů může potvrdit "československost" festivalu. Program koncertu založil převážně na svých písních, ale zazněly také jiné skladby, dostatečný prostor dostali jeho kolegové z kapely také na improvizace. Lipa v Přerově předvedl rovněž ukázky ze svého alba NOLA, jehož část nahrál v New Orleans a vydal při příležitosti svých letošních 80. narozenin.

Na festivalu v Přerově zažil Lipa již své hudební začátky. "Přerovský festival má v mém jazzovém životě úplně mimořádné postavení. Jestli si dobře pamatuji, tak jsem zde poprvé účinkoval v roce 1966 se skupinou Istropolitana, kterou tehdy vedl trombonista Ervín Padušitzký. Pro mě jako začínajícího muzikanta to byl zázrak. Ani ve snu mne tehdy nenapadlo, že bych mohl na takovém festivalu účinkovat. Od té doby uplynulo mnoho času a já jsem za ty roky byl na festivalu ještě několikrát. Každá návštěva byla a je pro mě svátkem," doplnil Lipa. Do Přerova tentokrát dorazil s mladými hudebníky, kteří tvoří stabilní sestavu - na basu hrál Richard Csino, na bicí Michal Fedor, za klávesy stál Peter Lipa junior a saxofon zněl v podání Radovana Tarišky.

Následovat bude s pořadem Pocta big bandu Buddyho Riche kapela The Loop Jazz Orchestra. Hold jednomu z nejlepších jazzových bubeníků historie přijel do Přerova s pražským orchestrem vzdát Američan Dave Weckl, který je označován za nejlepšího jazzového bubeníka současnosti. V pátek se mohou diváci těšit na koncert formace Top Dream, která nabídne funk-soul-pop-jazzovou směsici, a na koncert kontrabasisty Františka Uhlíře. Závěr pátečního bloku bude patřit zámořským legendám. Klávesista Jeff Lorber, jenž bude v Přerově vystupovat poprvé, si do svého tria přizval baskytaristu Jimmyho Haslipa a bubeníka Sonnyho Emoryho.

Poslední festivalový večer otevře v Městském domě Boris Band Combination (BBC) ostravského klávesisty a skladatele Borise Urbánka a jeho špičkových hostů. Na domácí půdě nebude chybět ani přerovský Academic Jazz Band Přerov, který oslaví své 65. výročí. O finále letošního ročníku se postará americká zpěvačka a multiinstrumentalistka Judith Hillová se svou kapelou.