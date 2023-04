V Přerově bude stovka automobilových veteránů, sezonu otevřou jízdou na Helfštýn

Přerov - Do centra Přerova zamíří v neděli zhruba 120 historických aut a motocyklů z celé Moravy, ale i z ostatních koutů republiky, sezonu hodlají otevřít již tradiční spanilou jízdou na hrad Helfštýn. Akce má letos název Ze zámku na hrad, nablýskané stroje budou moci před startem obdivovat lidé na prostranství před přerovským zámkem. Přehlídky se účastní vozy a motocykly vyrobené do roku 1965, řekl dnes ČTK pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.

Akce v takové podobě se koná druhým rokem. Klub ji původně pořádal na výstavišti a poté v prostorách u přerovských montáží. "Rozhodli jsme se již loni akci udělat na Horním náměstí, letos jsme ji nazvali Ze zámku na hrad. Myslím si, že už v tom budeme takto pokračovat, Horní náměstí v Přerově je zajímavé a reprezentativní. Na hrad Helfštýn poté každý rok vyrážíme jinou trasou," uvedl Zemánek.

Do Přerova na Horní náměstí se budou vozidla sjíždět od 09:00, k vidění zde budou do 11:00, kdy za volant usednou jejich majitelé a vyrazí v koloně na spanilou jízdou vedoucí obcemi po Přerovsku i Olomoucku. "První etapa povede ve směru na Prosenice, Buk a Lazníky do Tršic a do Velkého Újezdu, kde bude výstava historických vozidel na náměstí," popsal pořadatel. Ve 13:15 vyrazí veteráni směr na Kozlov, Slavkov, Loučku, Bohuslávky a přes Dolní Újezd směrem na Veselíčko, Lipník nad Bečvou a na hrad Helfštýn, tam by první vozidlo mělo dorazit kolem 14:00.

Kvůli velkému zájmu majitelů historických vozidel a motocyklů pořadatelé omezili jejich výrobu do roku 1965. "Počítám, že by mělo dorazit zhruba 120 strojů, polovina budou motocykly a polovina automobily. Já doufám, že větší polovina bude z předválečného období. Třešničkou na dortu mezi auty by měl být určitě automobil Bentley Sport z roku 1936, je to krásné auto ze speciální karosérií. Chybět nebudou klasiky jako vozy Tatra, Praga či Aero, z motocyklů by to měl být například motocykl Excelsior z roku 1922 a nejstarším strojem by měl být Douglas 350 z roku 1914," doplnil pořadatel akce.

Majitelé historických motocyklů a vozidel každoročně v regionu sezonu na podzim i zakončují, i tehdy je cílem hrad Helfštýn, na který ale vyrážejí z Lipníku nad Bečvou. Loni v září jejich trasa vedla přes Potštát do Fulneku a poté přes Suchdol nad Odrou a Bělotín. Akce pořádá Oldtimer club Helfštýn od roku 2000, kdy byl založen. V prvních ročnících jezdilo po trase 20 až 30 vozidel, nyní se kolona rozrostla až na 120 strojů.