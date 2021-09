V Přelouči si výstavou připomínají 100 let od vzniku radiozávodů

Maketa magnetofonu B70 na výstavě 100 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči, 13. září 2021 v Přelouči na Pardubicku. Výstava dokumentuje vývoj místních radiozávodů od roku 1921 až do 90. let 20. století.

Maketa magnetofonu B70 na výstavě 100 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči, 13. září 2021 v Přelouči na Pardubicku. Výstava dokumentuje vývoj místních radiozávodů od roku 1921 až do 90. let 20. století. ČTK/Vostárek Josef

Přelouč (Pardubicko) - Ve výstavním sále Kulturního a informačního centra v Přelouči na Pardubicku dnes začala výstava 100 let od zahájení radiotechnické výroby ve městě. Dokumentuje vývoj místních radiozávodů od roku 1921 do 90. let 20. století. ČTK to řekl správce muzejních sbírek Matěj Pešta.

Fotogalerie

"Radiotechnická výroba byla dříve s Přeloučí výrazně spjata. První podnik zde založil Josef Václav Hirsch se svými společníky. Nejprve vyráběli spojovací techniku, sluchátka dodávali až do Švédska," řekl Pešta.

Firma zpočátku sídlila ve Sladovní ulici, od konce roku 1922 se přestěhovala do dnešní Jaselské ulice. Tam fungovala až do 90. let. V roce 1924 se podnik přejmenoval na Radio Zenit a začala sériová výroba radiových přijímačů.

V roce 1927 společnost změnila jméno na Radiotechna. Pod tímto názvem fungovala do roku 1945. "V té době vyrobili její zaměstnanci řadu oblíbených radiopřijímačů. V roce 1945 byla firma přejmenována na Teslu a nadále vyráběla radiopřijímače, od konce 50. let 20. století kromě velkých skříňových a stolních například i menší tranzistorové," řekl Pešta.

Od roku 1963 se v Přelouči vyráběly slavné magnetofony, cívkové i kazetopáskové, posléze i plošné spoje a další výrobky. Tesla ukončila činnost v roce 1992 v důsledku společensko-ekonomických změn v republice.

"Výstava dokumentuje rozvoj firmy od doby, kdy měla 15 zaměstnanců, až do doby, kdy v ní pracovalo 2250 lidí z Přelouče a okolí. Byl to nejvýznamnější zaměstnavatel na Přeloučsku. Existovalo při ní také učiliště, vznikla řada bytových domů na přeloučském sídlišti. V neposlední řadě podnik zajišťoval pro své zaměstnance rekreaci," řekl Pešta.

Výstava ukazuje přehled historie podniku. K vidění je stovka fotografií, 70 tisků, dobové reklamy, k tomu je asi dvacítka výrobků od 20. do 90. let 20. století. "Zajímavý je též model původního Myslíkova podniku v Jaselské ulici, který zachycuje jeho stav ve 20. letech 20. století," řekl Pešta. Výstava potrvá do prosince.