V pražských Malešicích vznikne stanové městečko pro 150 uprchlíků

Praha - V pražských Malešicích vznikne od 31. května další stanové městečko pro uprchlíky z Ukrajiny. Shodli se na tom ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Na tiskové konferenci to řekl Rakušan. Městečko v Malešicích bude mít kapacitu 150 lidí. Praha se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst.

"V Malešicích bude vybudováno další stanové městečko, a to stanové městečko bude určeno právě pro případ humanitární nouze. To znamená pro lidi, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice ani na žádnou dávku, ale jsou to lidé, kteří by se za normálních okolností zdržovali na hlavním nádraží, před hlavním nádražím, a my jim tady zajistíme to základní, co potřebují," uvedl Rakušan. Právě na konci května skončí dobrovolnická pomoc ukrajinským uprchlíkům na hlavním nádraží.

S uprchlíky v městečku v Malešicích podle něj bude pracovat romská nezisková organizace, která jim vysvětlí perspektivu toho, kdyby v Česku zůstali, a bude je informovat o tom, že se mohou bezplatně vlakem dostat do Maďarska.

První stanové městečko vzniklo v polovině května v Troji, i to slouží zejména pro uprchlíky z pražského hlavního nádraží, tedy zejména romské rodiny. Běženci v něm mají pobývat, než se rozhodne, zda mají nárok na víza dočasné ochrany. Hned první víkend se prakticky zaplnilo, když v něm nalezlo azyl 142 ukrajinských uprchlíků, kapacita městečka je 150 lůžek.

Na pražském hlavním nádraží dnes také vznikne informační stánek, uprchlíky bude informovat o možnostech a podmínkách pobytu v České republice, řekl Rakušan. Ministerstvo vnitra podle něj nechalo vytisknout leták nejen v ukrajinštině, ale i v maďarštině, ve kterém jsou informace o tom, že pokud mají uprchlíci maďarský pas, nemají už nárok na dočasnou ochranu v Česku.