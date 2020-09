V pražském Rudolfinu začalo loučení s Jiřím Menzelem - ŽIVĚ

Praha - V pražském Rudolfinu se dnes od 10:00 mohou milovníci filmů Jiřího Menzela přijít naposledy rozloučit s oscarovým režisérem, který zemřel 5. září v 82 letech. Pro pietní setkání budou platit přísná opatření odpovídající vládním nařízením, která mají zabránit šíření koronaviru. Příchozí budou do budovy Rudolfina vpouštěni maximálně po dvojicích a musejí mít roušky.

Pražské Rudolfinum se v 10:00 otevřelo pro fanoušky filmů Jiřího Menzela, který zemřel 5. září ve věku 82 let. Lidé mohou vystoupat po červeném koberci nataženém na schodišti do hlavního vchodu Rudolfina a podepsat se v kondolenčních knihách. Foyer budovy je vyzdoben Menzelovými oblíbenými slunečnicemi, květiny a věnce ale lidé mohou pokládat do přilehlého parčíku. V něm je také instalována výstava Rozmarná léta Jiřího Menzela, která ukazuje třeba plakáty k jeho filmům. Rudolfinum bude otevřené do 18:00.

Kytici slunečnic už po 08:00 položil do parčíku předseda Senátu Miloš Vystrčil. Před 10:00 přibyly květinové dary od pražského primátora Zdeňka Hřiba a Poslanecké sněmovny, které přinesli zástupci obou institucí. Do budovy budou lidé vpouštěni kvůli epidemiologickým opatřením maximálně po dvojicích, musejí si před vstupem dezinfikovat ruce.

Mezi prvními návštěvníky piety byl herec Vikrotr Preiss. "Nedělal jsem s ním žádný film, ale dělal jsem s ním dost na divadle. V Divadle na Vinohradech, dost rozdílné žánry, a hlavně komedii, z nichž jedna vydržela do nedávných let, respektive do nedávných dnů, to byl Brouk v hlavě," řekl Preiss novinářům. "Naučil jsem se s ním, jak chápe gag, jak chápe vtip. Neměl rád, aby se herci na sebe pitvořili, chtěl, aby byli přirození. Měl určitý způsob humoru a velice dobře věděl, jak ho inscenovat," vzpomínal na režiséra.

Podle posledního přání Menzela se nepočítalo s veřejným pohřbem. K pietnímu shromáždění se vdova Olga Menzelová rozhodla po velkém zájmu přátel, kolegů a fanoušků úspěšného filmaře.

Filmový režisér, divadelní tvůrce i herec Jiří Menzel jako jeden z mála českých tvůrců, kteří získali sošku americké filmové akademie, proslavil českou kinematografii už na začátku své kariéry. Oscara dostal za film z roku 1966 Ostře sledované vlaky, natočený podle románu Bohumila Hrabala. Podle jeho knih točil Menzel i později. Další náměty, které vedly k divácky úspěšným a dodnes hraným filmům, mu poskytoval Zdeněk Svěrák.

V Rudolfinu se aktuálně koná festival Dvořákova Praha, který se k pietě také připojil. "Dvořákova Praha spontánně zareagovala na oznámení v médiích, že zemřel pan Menzel, už 7. září, když provedení Beethovenovy Missy Solemnis po dohodě s rodinou věnovalo památce pana režiséra," řekl dnes ČTK programový ředitel festivalu Jan Simon.

Později se od rodiny dozvěděl, že oblíbeným Menzelovým autorem byl Mozart. "Měli jsme v letošním programu jedinou skladbu tohoto autora, ale spojili jsme se s výraznou osobností české interpretační hudby Radkem Baborákem, který má provést hornový koncert W. A. Mozarta a on sám navrhl, že by toto provedení Jiřímu Menzelovi věnoval," řekl Simon. Jako přídavek navíc zazní suita, kterou na hudbu Jiřího Šusta, autora filmové hudby k Ostře sledovaným vlakům, složil Jiří Teml. "To bude překvapení pro publikum, zařadíme tuto skladbu, abychom u menzelovského tématu zůstali," řekl Simon.