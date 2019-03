Praha - V Obecním domě dnes začne 26. ročník Febiofestu, který v Praze potrvá do 29. března. Cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii v rámci slavnostního zahájení převezme herečka Jiřina Bohdalová. V české premiéře se bude promítat film Davida Loweryho Gentleman s pistolí, nejnovější snímek s Robertem Redfordem. Biografické drama ho představí jako zloděje a specialistu na útěky z vězení. Redford prohlásil, že jde o jeho poslední roli před odchodem do důchodu. ČTK bude od 18:00 živě vysílat video z příchodu hostů na slavnostní zahájení festivalu.

První akcí festivalu ještě před jeho slavnostním zahájením mělo být 20. března setkání amerického herce Petera Fondy s novináři. Držitel dvou Zlatých globů však ze zdravotních důvodů zrušil svoji plánovanou návštěvu České republiky.

Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest bylo dosud zahrnuto 156 filmů, z nichž mnohé budou mít premiéru. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, který za svůj snímek Pelle Dobyvatel dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Na Febiofestu se bude promítat pět jeho filmů a také on obdrží cenu Kristián.

Letošní ročník festivalu se bude konat do 29. března v Praze a od 1. do 18. dubna v regionech. Festival uvede široký výběr filmů od nových celovečerních přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak bude pro diváky festival možná jedinou možností je vidět v ČR na velkém plátně.